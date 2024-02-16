С войны — в подземный переход: военный прошел "горячие" точки, а теперь получает 300 грн и просит деньги на хлеб и лекарства (видео)

Виталию Лашевичу 61 год. Он выжил на фронте, прошел настоящий ад в самых горячих точках, был ранен на войне, а теперь вынужден стоять в переходе с протянутой рукой — просить деньги на лекарства и выживание.

Сайт ТСН.ua рассказывает шокирующую историю о бывшем военном 205 батальоне теробороны. Мы просим неравнодушных поддержать защитника и обращаемся ко всем ответственным с вопросом: как такое могло произойти?

Он — бывший военный батальон терробороны с позывным "Грейдер". Несмотря на почтенный возраст, с честью и достоинством пошел защищать страну с первого дня вторжения РФ.

Виталий Лашевич / Фото: ТСН.ua

“23 февраля 2022 года я приехал в Киев на день рождения внучки гражданской жены, которая умерла. Мы отпраздновали, а 24 утром случилась эта беда с нападением России. Объявили войну. Я отправился в военкомат на ДВРЗ. Простоял сутки в очереди, потому что очень много людей было”, — рассказал Виталий Лашевич.

Мужчина говорит, что с детства знал, что это такое, когда на твою землю кто-то нападает. Его отец воевал в польской армии во время Второй мировой войны, а мама была в немецких концлагерях.

“Я здесь родился, и меня родители учили, где пуповина — туда никто не имеет права ступать. У меня похоронены в Буче мама, брат, сестра. Я своих детей так воспитал: хоть они живут в России, они — за Украину. Должно быть, чтобы ребенок с детства знал не истории из книг, а пересказы дедов, родителей…. Я защищал честь и память дедов и прадедов”, — рассказал бывший военный.

Он освобождал Киевщину, прошел ожесточенные бои за Северодонецк, Соледар и Бахмут, Лиман. Был минометчиком в горячей точке, где получил ранение рук.

Виталий Лашевич / Фото: ТСН.ua

“В Северодонецке. Мы стреляли, по нам стреляли. Был авианалет и обстрел. Меня волной отбросило, разбил правую руку. У меня сейчас руки работают только вперед, наверх и в стороны я поднимать не могу. Плюс сердце, я каждый месяц минимум 12-15 дней лежу”, – говорит Виталий Лашевич.

Ранее, по его словам, даже не было медицинской карты. А здоровье потерял на войне.

“Поймите, если у нас было, что мы в день производим 130 выстрелов. Вас 130 раз по ушам и по всему бьет. А ведь это круглые сутки, не день. И так же ночуем на позициях. Костер разжигать нельзя Бахмуте было. В Северодонецке тоже днем жара, а ночью восемь-девять градусов тепла, а летняя форма. Кто чем мог, тем утеплялся. А оно все накапливается. И вдобавок ко всему у меня еще возраст. Молодым может легче переносить. Уже в конце мне комбат сказал: "Дед, уже у тебя возраст". И у меня такие руки, что я уже не мог 120 мину… уже тяжело поднимать, руками не работал. Ну и решили, чтобы дед уже шел домой", — рассказал Виталий Лашевич.

Но из ада войны военный попал в бюрократическое. Военно-врачебная комиссия (ВВК) не просто списала его по возрасту и состоянию здоровья, но и указала, что "заболевания" связаны с "прохождением военной службы", а не получены во время "защиты Родины".

“Так вышло, что я из Бахмута попал в госпиталь с руками. После меня направили в ВВК. Я прошел, и как раз 5 июня у меня был день рождения. Возраст больше 60 лет, поэтому сказали "домой". Когда получил первый ВВК, там даже не было о ранении написано. Я подал бумаги снова, чтобы переписывали. А это уже подал в третий раз, чтобы написали, что не с прохождением службы оно связано. Ибо представьте: 60 лет для прохождения службы. Я ведь не человек, которому 20 лет. Как я могу проходить службу, если я пришел на защиту Родины с первых дней?" — говорит бывший военный.

Уже два месяца мужчина, который рискуя жизнью защищал нас всех, обивает пороги, чтобы отстоять свои права.

Справка Виталия Лашевича / Фото: ТСН.ua

Справка Виталия Лашевича / Фото: ТСН.ua

"Сейчас жду, как они перепишут. Они ничего не объясняют. Я подал бумаги о ранениях и от очевидцев, медсестры батальона, когда болезнь у меня впервые появилась. Потому что мне нужно на медико-социальную экспертизу (МСЭК) в связи с тем, что я здоровье потерял. Есть возможность получить группу, но нужны все эти документы”, — рассказал Виталий Лашевич.

Он хотел бы работать, но после ранения не может поднять руки даже до плеч, имеет проблемы с позвоночником и опухоль в голове. Поэтому каждый день вынужден спускаться в переход и просить милостыню, потому что денег не хватает даже, чтобы оплатить коммуналку.

“Это время, пока я прохожу это ВЛК, я уже не военный. У меня нет никаких выплат, ничего не приходит. Мои побратимы помогли купить хату. Она маленькая, ей 92 года. Но мне все равно, извините, жить надо, за свет, за газ платить. Я обратился я в Пенсионный фонд, мне дали помощь — 300 грн в месяц. Дом старый, холодный, надо прогревать. Мне отопление обходится 2500 грн, плюс доставка. Выходит 2700. И свет. 300 гривен мне выделяют. Это можно на еду, на лекарства. Мне очень проблемно купить лекарства сердечные. Поэтому я прошу у людей помощи, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Чтобы купить какой-то кусок хлеба, лекарство", — говорит Виталий Лашевич.

У него много государственных наград за участие в защите Родины, но сейчас он чувствует себя "ненужным".

"Вы знаете, сколько сейчас таких, как я?... У меня побратимы говорят: "Дед, ты на фронте не погиб, так там с голоду хотят чтобы умер". Это стыдно должно быть не нам, а власти. Потому что выходит, что мы там нужны, а когда все потеряли и пришли, здесь мы никому не нужны. Вот у меня баба есть, мы получаем две тысячи. И то ее переселенских, потому что она из Херсона. И как могут два человека прожить? Когда я был на фронте, громада выдавала пайки какие-то в месяц, килограмм-два макарон или еще что-то. Сейчас у меня такого нет. То есть на фронте я был — бабушке давали, я пришел с фронта — мне уже есть не надо. Как-то это все… человек после фронта не нужен", — рассказал Виталий Лашевич.

Виталий Лашевич просит средства в переходах / Фото: ТСН.ua

Реквизиты для помощи

Карта Виталия: 5457 0825 0961 1963

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8gY18oQw8u

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео С войны в подземный переход. Виталий Лашевич, "Грейдер" о "аде" бюрократии

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