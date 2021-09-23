С воздуха, на воде и в лесополосах: правоохранители продолжают следственные действия недалеко от места обстрела авто Шефира

С воздуха, на воде и в лесополосах: правоохранители продолжают следственные действия недалеко от места обстрела авто Шефира

Силовики уверены, нападение тщательно готовили.

Весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро правоохранители продолжают следственные действия недалеко от места обстрела авто Сергея Шефира.

О том, что удалось выяснить — 23 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

По словам силовиков, нашли место, где злоумышленник ждал машину. С него прекрасно просматривалась как дорога, так и движение машины. Поэтому, уверены, нападение тщательно готовили.

Также установили и происхождение пуль. Они венгерского производства, в Украине не используются. Теперь силовики проверяют, кто и когда ввез их в Украину. Параллельно ищут, не выбросил ли случайно нападавший оружие на прилегающих территориях.

Покушение на Шефира: правоохранители нашли место, где злоумышленник ждал машину

Со вчерашнего дня в лесах работала полиция на Нацгвардия, проводилось обследование территорий с дрона. Сегодня же с утра следователи проверяли и прилегающие водоемы. Их в этом районе несколько. Водолазы с металлоискателями обследовали дно.

Говорят, поиски будут продолжаться несколько дней. Нашли ли уже что-то — пока не разглашают.

Напомним:

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные .

. В машину попало более десяти пуль , в результате чего ранения получил водитель транспортного средства.

, в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, следствие рассматривает две рабочие версии : деятельность Шефира как госдеятеля и попытка дестабилизации в стране.

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