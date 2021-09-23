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С воздуха, на воде и в лесополосах: правоохранители продолжают следственные действия недалеко от места обстрела авто Шефира

Автор
Елена Вус
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С воздуха, на воде и в лесополосах: правоохранители продолжают следственные действия недалеко от места обстрела авто Шефира

Фото Александра Романюка/ТСН

Силовики уверены, нападение тщательно готовили.

Весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро правоохранители продолжают следственные действия недалеко от места обстрела авто Сергея Шефира.

О том, что удалось выяснить — 23 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

По словам силовиков, нашли место, где злоумышленник ждал машину. С него прекрасно просматривалась как дорога, так и движение машины. Поэтому, уверены, нападение тщательно готовили.

Также установили и происхождение пуль. Они венгерского производства, в Украине не используются. Теперь силовики проверяют, кто и когда ввез их в Украину. Параллельно ищут, не выбросил ли случайно нападавший оружие на прилегающих территориях.

Покушение на Шефира: правоохранители нашли место, где злоумышленник ждал машину

Покушение на Шефира: правоохранители нашли место, где злоумышленник ждал машину

Со вчерашнего дня в лесах работала полиция на Нацгвардия, проводилось обследование территорий с дрона. Сегодня же с утра следователи проверяли и прилегающие водоемы. Их в этом районе несколько. Водолазы с металлоискателями обследовали дно.

Говорят, поиски будут продолжаться несколько дней. Нашли ли уже что-то — пока не разглашают.

Напомним:

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