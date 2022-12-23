"С января — новая мобилизация": эксперт о том, почему пропагандисты наслаждаются отключением света в Украине

После того, как в Украине начали массово выключать свет и участились воздушные тревоги, пропагандистские СМИ России стали уделять особое внимание таким фактам.

По оценке украинских экспертов, именно новости об обесточенном Киеве и других городах, по которым бьют ракетами оккупанты, заняли весомую долю в ленте пропагандистских рупоров. Дошло до того, что пропагандисты стали публиковать гораздо меньше новостей о России, заменяя их на украинские. По мнению специалистов, на самом деле у такого явления есть одна главная цель.

О ней эксперты рассказали в комментарии для ТСН.ua.

"На самом деле 2\3 новостей пропагандистских медиа, а иногда даже больше, касаются Украины, — говорит военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. — Для чего это делается — Путину нужен повод сказать, мол, смотрите, у нас стабильная ситуация, а в Украине все плохо, нет света, воды, работающей канализации, интернет-связи, тепла. Мол, смотрите, что может произойти. Конечно, вся эта информационная истерия поддерживается для того, чтобы обеспечивать мобилизационные мероприятия. Путин говорил, что частичная мобилизация завершена, но это ложь. Она проводится скрыто. Я думаю, что с середины января начнется новая волна, потому что «чмобики» заканчиваются так же, как до того заканчивалась российская регулярная армия. Путин должен ассоциироваться у российской среды с победами. Достижений на фронте нет, потери – безумны, поэтому Путин осуществляет ракетный террор с двумя целями – создать хаос в Украине и для того, чтобы иметь возможность отчитываться хотя бы о любых победах и достижениях".

Еще один военный эксперт, Петр Черник, говорит, что именно новости о тяжелой ситуации в Украине – повод для смакования в России.

"У них (россиян — Ред.) на эту минуту есть консолидированный шизофренический нацизм высочайшего уровня. Они находятся в своей искаженной реальности, при этом она, эта реальность, носит признаки классического криминального мышления, — уверен эксперт. — Когда бандиты не могут отобрать магазинчик, что они делают? Они жгут его и смакуют это. Такой у них менталитет. Они понимают, что классическими методами ведения войны, армия на армию, ничего сделать не могут. Они смотрят на нас как на какую-то недоразвитую нацию, расу. В их понимании, мы все – нацисты, бандиты. Если да, то с бандитами по другому нельзя, поэтому они и смакуют из-за этого уничтожения".

Отключение света в Украине: что известно

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но "Укрэнерго" хочет улучшить ситуацию.

В центральном регионе, в том числе и в Киеве, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения, чем обычно.

Об этом в сообщении в социальной сети Facebook на днях сообщила НЭК "Укрэнерго".

Проблемы со светом в Украине могут продолжаться минимум пол года. Об этом заявил эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Из-за того, что атаки РФ становятся сложнее, на восстановление системы электроснабжения уходит больше времени.

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