С золотом и гравировкой: Киевский облсовет закупил часы и павербанки за более полумиллиона гривен (фото)

В Сети удивляются госзакупкам во время войны.

Украинцы в Сети возмутились очередными скандальными госзакупками во время полномасштабной войны. Киевский областной совет заказал часы и мобильные батареи на сумму 543 720 гривен. Они должны быть с гравировкой "от главы облсовета", гербом и золотыми надписями.

Два таких тендера размещены на площадке публичных закупок ProZorro.

Часы с гравировкой

Облсовет заключил договор на покупку 148 часов в футлярах – 83 мужских и 65 женских с "Киевским заводом часов", который был единственным участником.

Цена за единицу – 2340 грн и 1980 грн соответственно (всего 322 920 гривен). Часы должны поставить облсовет до 31 июля текущего года.

Киевский областной совет закупил часы / Фото: ProZorro

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В технических характеристиках тендерной документации говорится, что наручные аксессуары должны быть с японским кварцевым механизмом, секундной стрелкой и функцией даты календаря. Материал корпуса – латунь. Среди требований также минеральное стекло, ремешок из натуральной кожи и пылезащита. Часы обязательно должны быть изготовлены в 2023 году.

На циферблат исполнитель должен нанести логотип и герб Киевского областного совета и надпись "От Киевского областного совета". На задней крышке часов – такая же гравировка и надпись, но уже от главы облсовета.

Павербанки с золотом

Еще один тендер – на закупку универсальных мобильных батарей (павербанков). Договор Киевский облсовет заключил с ФЛП Хармичем Алексеем Вячеславовичем на 220 800 гривен, который также был единственным участником.

Предприниматель должен поставить 184 павербанка до 29 сентября текущего года. Цена за штуку составляет 1200 гривен. Среди требований по техническим характеристикам: емкость – 20 000 мАч, порты Micro-USB, Type-C и индикатор уровня заряда.

Киевский областной совет закупил павербанки / Фото: ProZorro

Отметим, что самый дешевый павербанк с такими же характеристиками в Интернете стоит 499 гривен.

Однако облсовет также заказал нанесение герба Киевской области и надписи Киевский областной совет на лицевую панель аккумулятора золотой краской. Павербанки должны быть в белых коробках, также с гербом и золотом.

Целесообразность таких закупок во время войны

Украинцы в Сети удивляются покупкой часов с гравировками и павербанков с золотыми надписями, когда в Украине идет полномасштабная война. Пользователи обсуждают целесообразность использования бюджетных средств для подарков.

Сайт ТСН.ua обратился к руководству облсовета по поводу этих покупок. Когда придет ответ на официальный запрос, мы опубликуем его на сайте.

Напомним, что Киевский областной совет также планирует потратить более миллиона гривен на разработку нового вебсайта во время полномасштабной войны. Соответствующий тендер появился на площадке публичных закупок ProZorro. Ожидаемая стоимость – 1 068 300 гривен (28,9 тысяч долларов).

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