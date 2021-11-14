Саакашвили назвал Путина "заказчиком своего убийства" и объяснил, зачем России его смерть

Саакашвили назвал Путина "заказчиком своего убийства" и объяснил, зачем России его смерть

Саакашвили уверен, что таким образом Путин хочет взбудоражить грузинское общество и начать новую фазу агрессии против Грузии.

Состояние здоровья находящегося в тюремной больнице экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили значительно ухудшилось, его могут госпитализировать в реанимацию.

Об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая называет себя гражданской женой политика, говорится 14 ноября в сюжете ТСН.Тыждень.

По словам нардепки, вчера, 13 ноября, Саакашвили даже не смог встать с постели. В тюремный госпиталь, где лежит экс-президент Грузии, пригнали реанимобиль. Врач политика уверен: если его подопечного не начать спасать срочно, дальше медицина окажется бессильной.

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Сам Михеил Саакашвили на этой неделе написал на своей странице в соцсети, что заказчиком убийства — так он называет происходящее с момента задержания — президент России Владимир Путин. Саакашвили уверен, что таким образом Путин хочет взбудоражить грузинское общество и начать новую фазу агрессии против Грузии.

Голодание политик согласен прекратить, только если его переведут в гражданскую больницу. Саакашвили утверждает, что в заведении, где он находится, его якобы пытают.

В Сети появилось видео, на котором Саакашвили в медицинской палате вступает в спор с сотрудниками тюрьмы. Между тем, администрация тюрьмы заявляет, что реанимобиль накануне вызвали не для Саакашвили, необходимости в госпитализации нет, а состояние политика остается стабильным.

Арест Саакашвили | политик 44 дня голодает и называет Путина "заказчиком своего убийства"

Напомним, что 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Рустави в Глданскую тюремную больницу №18 из-за ухудшения состояния здоровья.

Вскоре после госпитализации в тюремную больницу экс-президент заявил об избиении.

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