Саакашвили в Грузии везут в военный госпиталь: политик обещает прекратить голодовку

Саакашвили сообщил, что его переводят в госпиталь.

Экспрезидент Грузии Михаил Саакашвили в ближайшие часы пообещал прекратить голодовку. Его переводят в военный госпиталь в г. Гори.

Также читайте Относиться с достоинством: США призвали грузинские власти допустить Саакашвили на судебные слушания по его делу

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Ника Гварамия, передает ТСН.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили в Facebook сообщил, что он согласился, чтобы его госпитализировали в госпиталь.

"Я согласился поехать построенной мной автомагистралью в построенную мной больницу в Гори", — написал политик.

Как сообщает издание newsgeorgia.ge, 9 депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение" также объявили о прекращении голодовки. Они без еды были с 14 ноября. Ранее о прекращении голодовки сообщила грузинский политик Элене Хоштария. Единственным требованием политиков был перевод Саакашвили в больницу.

Напомним, у Михеила Саакашвили, который из-за осложнений здоровья попал в реанимацию, обнаружили поражение мозга. Врачи прогнозируют, что в дальнейшем у политика может развиться кома с возможным летальным исходом.

Ранее Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. Впоследствии его перевели в реанимацию тюремной больницы в Глдане.

Читайте также: