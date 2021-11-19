Саакашвили в Грузии везут в военный госпиталь: политик обещает прекратить голодовку

Саакашвили сообщил, что его переводят в госпиталь.
Экспрезидент Грузии Михаил Саакашвили в ближайшие часы пообещал прекратить голодовку. Его переводят в военный госпиталь в г. Гори.
Об этом сообщил адвокат Саакашвили Ника Гварамия, передает ТСН.
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили в Facebook сообщил, что он согласился, чтобы его госпитализировали в госпиталь.
"Я согласился поехать построенной мной автомагистралью в построенную мной больницу в Гори", — написал политик.
Как сообщает издание newsgeorgia.ge, 9 депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение" также объявили о прекращении голодовки. Они без еды были с 14 ноября. Ранее о прекращении голодовки сообщила грузинский политик Элене Хоштария. Единственным требованием политиков был перевод Саакашвили в больницу.
Напомним, у Михеила Саакашвили, который из-за осложнений здоровья попал в реанимацию, обнаружили поражение мозга. Врачи прогнозируют, что в дальнейшем у политика может развиться кома с возможным летальным исходом.
Ранее Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. Впоследствии его перевели в реанимацию тюремной больницы в Глдане.
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