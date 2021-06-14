Садилась перед автомобилями: под Львовом трассой гуляла обнаженная женщина (фото)

Женщина уже не впервые гуляет по дороге без одежды.

Трассой в селе Зубра, что под Львовом, гуляла обнаженная женщина. Она садилась перед автомобилями, из-за чего на место происшествия вызвали полицию.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Типичный Львов".

На фото заметно, что женщина гуляет по трассе и сидит прямо перед автомобилями. Ее оттуда забрали правоохранители.

В пресс-службе патрульной полиции Львовской области в комментарии ТСН.ua подтвердили, что обнаженная женщина в субботу, 12 июня, разгуливала по дороге. На месте происшествия работала полиция.

"Женщину забрали с дороги и вызвали медиков. Ее госпитализировали", — сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

В патрульной полиции добавили, что эта женщина уже не впервые разгуливает обнаженной дорогой.

Напомним, обнаженную девушку в гробу пронесли по центру Львова.

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