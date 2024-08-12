"Ставишь себе вопрос, а почему ты": танкисты, воюющие с 2022 года, рассказали, кого не хватает в армии

Воины уничтожают врага, а в перерывах между боями занимаются спортом. Танкисты 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ, защищающие Запорожское направление, устроили на позициях спортзал под открытым небом. Тренируются бойцы у своего Т-72.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Киры Овес.

Танкисты обустроили себе спортзал

Военные возле танков обустроили спортивную площадку.

"Должны быть постоянно возле машин и чтобы время проходило и с пользой и быстрее и организовали в данном городе такой спортзал", - говорит командир первой танковой роты 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Логист".

Гантели, прыгалки, штангу с дисками ребята приобрели за свой счет. Из досок сделали спортивные скамьи и каждую свободную минуту тренируются на свежем воздухе.

Украинские воины обустроили спортзал на позициях

"Очень полезно и для нервов, в голове чуть-чуть оно, когда без семьи без всего оно немножко разрядка немножко есть", — говорит механик-водитель танка 65 отдельной механизированной бригады ВСУ "Паштет".

"Паштет"

Военные говорят, что в армии не хватает мужчин

"Как бы себя занять, чтобы глупые мысли в голову не лезли. Третий год пошел, немножко задаешься вопросом, а почему ты, почему тебя не могут прийти поменять другие люди", - говорит командир танка "Мото".

"Мото", как и большинство его собратьев-танкистов, в армии с начала полномасштабного вторжения. Рассказывает, только отпраздновал свои 27 лет - добровольно пошел в центр комплектования.

"Я пришел, прошел медкомиссию и буквально через три дня поехал в учебное заведение, где создавалась наша 65 бригада", - говорит "Мото".

"Мото"

Мужчина не скрывает - на фронте устал. Выстоять и физически, и морально, говорит, помогает спорт. Если на него есть время, ведь как не бой, так технику ремонтировать надо.

Сейчас танкисты 65-й бригады работают в основном с закрытых позиций. Прикрывают пехоту, уничтожают российскую технику, стараясь не попасть под прицел вражеских дронов.

"Основная опасность от дронов, от камикадзе, которые могут непосредственно поразить нас так же и от разведчиков, которые нас видят и наводят, корректируют артиллерию", - говорит "Логист".

Танкисты говорят - сейчас в подразделении не хватает бойцов. Поэтому призывают мужчин становиться на защиту страны. В качестве бонуса готовы поделиться этим бесплатным спортзалом под открытым небом.

В перерывах между боями занимаются спортом! Бойцы устроили спортзал под открытым небом

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