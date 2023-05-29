"Садить пожизненно": родители нацгвардейца, которого на блокпосту сбил судья Тандыр, просят справедливого решения

У погибшего нацгвардейца остались трое детей.
Около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 22-летнего военнослужащего Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм погиб на месте аварии. Семья погибшего отмечает, что общество не должно забыть о его смерти и об этом резонансном деле.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.
По данным свидетелей, Алексей Тандыр на огромной скорости влетел в блокпост – тело парня отлетело на три десятка метров. А в салоне изуродованного автомобиля нашли бутылку алкоголя.
Сейчас судья уже в СИЗО, а погибшего военного 28 мая похоронили в его родном поселке Тальное Черкасской области.
Во время задержания Алексей Тандыр отказался сдать кровь на содержание алкоголя. Биологические образцы у него собирают принудительно только через 18 часов после аварии. В субботу, 27 мая, на заседание собирается Высший совет правосудия. В начале слушания Тандыр пытается извиниться перед родными погибшего. Однако отмечает, он не виновен, а только причастен к смертельному ДТП.
"Готов понести полную ответственность за свои действия, если суд установит, что я нарушаю правила дорожного движения и это стало причиной смерти Вадима", — заявил тогда глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр
Коллеги Тандыра выносят решение не в его пользу – они дают согласие на содержание судьи под стражей. Без права внесения залога. Сам глава Макаровского районного суда Киевщины просит о круглосуточном домашнем аресте.
"Если это дело останется безнаказанным, тогда нет смысла оставаться жить в нашем государстве, в нашей стране", — сказала преподавательница погибшего Вадима Людмила Якименко
На похороны попрощаться с погибшим сыном с фронта приехал отец Вадима Бондаренко, ныне воюющий под Бахмутом. И для виновника аварии, в которой погиб его сын, требует высшей степени наказания.
"Сажать их пожизненно. Потому что смертной казни у нас нет. Смертная казнь у них может быть одна, если они пойдут вместе с нами туда, где сейчас мы находимся", — сказал отец погибшего нацгвардейца.
Напомним, глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Он от полученных травм скончался на месте аварии.
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