"Сафари" на людей: россияне прицельно ударили дроном по женщине и ее 7-летнему внуку
Российский дрон прицельно ударил по женщине, 7-летнему мальчику и их собачке в Никополе.
В Никополе российский FPV-дрон атаковал мирных жителей средь бела дня на обычном тротуаре. Кадры с камер наблюдения зафиксировали момент взрыва, после которого на бетоне осталась кровь и игрушка.
Корреспондент ТСН Ольга Павловская узнала, как чувствуют себя пострадавшие и их верный четвероногий друг.
Женщина рассказала, как стала жертвой оккупантов
55-летняя Инна сейчас находится в реанимации одной из больниц Днепра. Она воспитывает внука одна — мама мальчика ушла из жизни несколько лет назад. Эта семья уже второй раз бежит от войны: в 2014-м они покинули родной Луганск, надеясь найти безопасность в Никополе.
Инна, пострадавшая: «Меня как будто что-то сильно толкнуло и как будто обожгло, но без огня. Люди, которые были рядом, мгновенно затащили меня в магазин, начали помогать, поймали собаку и ребенка. В Никополе люди настолько героические — несмотря на войну, мы там остаемся, сажаем цветы, прихорашиваем город».
Состояние женщины остается тяжелым. Медики провели несколько операций, ведь обломки изуродовали живот и тонкую кишку. Врачи осторожны в прогнозах, поскольку такие ранения часто имеют непредсказуемые последствия.
Как чувствует себя 7-летний мальчик
Внук Инны находится в другой больнице. Мальчик получил ожоги и осколочные ранения туловища и ног. Его состояние стабильное, однако психологическая травма сказывается.
Врач детского отделения: «Ребенок не подавлен, но очень боится любых громких звуков. Мы стараемся поддерживать его, рядом постоянно психологи и крестная мать. С физической точки зрения — все будет хорошо».
Как спасают собаку
Больше всего и бабушка, и внук в своих больничных койках волновались за пекинеса по кличке Бильбо. Песик также попал под прямой удар и находился в критическом состоянии. Неравнодушные никопольцы доставили его к ветеринарам, которые совершили настоящее чудо.
Из тела маленькой собаки достали 11 металлических обломков. Сейчас состояние Бильбо стабильное, он уже начал самостоятельно есть и ждет встречи с семьей.
Несмотря на пережитое «сафари», семья мечтает только об одном — как можно быстрее восстановиться и снова быть вместе в своем несокрушимом Никополе, где люди продолжают сажать цветы даже под прицелом дронов.
