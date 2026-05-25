"Сафари" на людей, удары КАБами и разрушения: россияне устроили ад в одной из областей Украины

Российские оккупационные войска превратили прифронтовую Новониколаевку в Запорожье в зону сплошной опасности. Населенный пункт оказался в 30-километровой зоне от линии боевых действий, и из-за критического обострения ситуации оттуда начинают выезжать последние семьи с детьми. С эвакуацией людям помогают полицейские офицеры общины. Только за одно утро за помощью к правоохранителям обратились две семьи, которые каждую ночь прятались от авиабомб в подвалах.

Как под обстрелами спасают малышей и куда везут людей — в репортаже корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Мать и сын-подросток рассказали о российском терроре

Правоохранители, рискуя собственной жизнью, отправляются на задание с самого утра — нужно забрать из-под огня женщину с 15-летним сыном. Любовь обратилась в полицию сама, уговаривать ее не пришлось. Говорит: сидела бы в родном доме и до последнего, но подростковых сил терпеть этот ужас у сына Виталика уже нет.

От российских авиационных налетов семья каждую ночь спасалась в маленьком подвале. Женщина показывает укрытие: «Здесь мы поубирали, потому что у хозяина дров много было — чтобы меньше горело, вдруг что».

Последней каплей для них стал день, когда на их родную улицу прилетело сразу три тяжелые управляемые авиабомбы (КАБы).

Во дворе у семьи только одна сумка с самыми необходимыми вещами — это все, что они забирают из прежней жизни. Теплые вещи и учебники парень оставляет дома, потому что верит, что осенью пойдет в родную школу: «Тетради здесь оставляю, потому что скоро каникулы».

Домашних любимцев — кошек и собаку — взять с собой не могут, некуда. За животными будет присматривать сожитель Любови, который остается в селе.

«Здесь похоронены мои родители, жена и дочь»: история Виктора

На соседней улице полицейский экипаж уже ждет господин Виктор. Вместе с тремя внуками он решился на переезд в областной центр. Мужчина едва сдерживает эмоции, показывая последствия последних прилетов.

Виктор, житель Новониколаевки: «Рвется вокруг и вокруг. На днях вон метров 300 в огородах хепнуло. По Новониколаевке вы ехали, видели, что у нас творится. Дома разрушены, инфраструктура тоже. На данный момент света снова нет — сегодня утром в 5 часов влупило снова».

Решение бросить все и уехать далось пожилому мужчине чрезвычайно трудно, ведь с этим местом связана вся его жизнь.

Виктор: «И женился, и дети. Родители здесь похоронены, и дочь похоронена, и жена — все похоронены здесь».

Уехать заставил исключительно страх за жизнь внуков. Пока взрослые наскоро пакуют узлы во дворе, 11-летняя Таня сквозь слезы прощается со своими любимцами. Девочка обнимает клетку с попугаем: «Гошка, мы скоро домой вернемся». А перед тем, как сесть в авто, гладит пса.

На хозяйстве у господина Виктора остается его сын. Он будет ухаживать за домом и животными, пока семья не найдет постоянное жилье в городе, а уже потом — попытается выехать к ним.

Антидронные туннели и охота на гражданских

На выезде из Новониколаевки журналисты ТСН увидели страшную картину: до основания разбиты целые жилые улицы, сожжены гражданские автомобили на обочинах, а в огородах и садах зияют огромные воронки от КАБов.

Александр Нестеров, начальник сектора взаимодействия с громадами: «Бьют по всему: гражданская инфраструктура, магазины, жилые помещения, частный сектор».

Самостоятельный выезд из поселка сейчас — это смертельный риск. Российские оккупанты устроили настоящее сафари и целенаправленно охотятся с помощью FPV-дронов именно на легковые гражданские машины. Чтобы хоть как-то обезопасить дорогу, на подъезде к населенному пункту военные возвели специальный антидроновой тоннель из сеток.

Александр Нестеров: «Это защита от дронов, но вы же понимаете — от КАБов они не помогают, от „Шахедов“ тоже. Единственный выход — выезд с территории в более безопасное место».

Официального решения о принудительной эвакуации детей из Новониколаевки пока нет, но в ОВА и полиции ожидают его в ближайшее время. Правоохранители призывают родителей не ждать критического момента, а спасать малышей уже сейчас.

Ростислав Сирота, полицейский офицер общины: «В настоящее время в Новониколаевке остается 32 ребенка. С этой недели мы начинаем эвакуировать их в более безопасные места».

Все первые эвакуированные семьи полицейские успешно доставили в транзитный центр в Запорожье. Там люди получат первую психологическую, гуманитарную помощь и временный приют, чтобы решить, куда двигаться дальше. Для тех семей, которые согласятся поехать в западные регионы Украины, там уже полностью подготовили обустроенные общежития.

