Safe women: полезные ресурсы, которые помогут украинцам уберечься от торговли людьми

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину миллионы наших граждан до сих пор находятся за границей. Многие из них могут стать жертвами страшного преступления – торговли людьми.

Искали защиты от российских пуль за пределами Украины, однако не убереглись от другой опасности. Торговля людьми – распространенная проблема в мире. И украинские беженцы сейчас – самая уязвимая категория. Национальная полиция благодаря европейским коллегам пытается держать проблему на контроле, однако случаи противоправных действий в отношении наших граждан все же есть.

Как обезопасить себя от опасности и куда обращаться за помощью, если вы стали свидетелем или жертвой торговли людьми, рассказали на пресс-конференции "Война и торговля людьми – современные вызовы и новые инструменты защиты".

Так, как рассказал заместитель начальника 2-го управления департамента миграционной полиции Нацполиции Украины Максим Федорчук, открыто 6 уголовных дел, связанных с возможной сексуальной эксплуатацией граждан Украины.

"На базе Европола была создана контактная точка для обмена информацией между европейскими странами относительно случаев или возможных случаев торговли людьми, где пострадавшими могут быть украинцы. 63 сообщения – это просто как оперативное информирование. Оно могло поступить от разных источников в ту или иную полицию. Нидерландов, например, Бельгии, Германии или Польши. Если говорить о подтвержденных случаях — это 6 уголовных дел, открытых в странах Европы", — отметил Максим Федорчук.

Также этой проблемой занимается и Министерство социальной политики Украины. Там создали информационные ресурсы, раздавали листовки на пограничных пунктах пересечения, рассылали сообщения от ГСЧС о том, как уберечься и как реагировать на то, что вы можете стать жертвой преступного бизнеса.

Торговля людьми – это одно из тех преступлений, которые очень массовые, распространенные во всем мире, отмечает заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева.

"Мы должны очень хорошо понимать, что торговля людьми – одно из тех преступлений, что ориентировано на тех людей, которые находятся в уязвимом состоянии! Сейчас многие украинцы как раз находятся в уязвимом состоянии, в частности находясь за границей. У кого-то разорваны социальные связи, то есть они одни в этой стране. У кого-то вообще нет никого рядом, на кого они могут опираться. Поэтому действительно риск увеличения случаев, когда украинцы попадают в ситуацию торговли людьми, он увеличен", — объясняет Ульяна Токарева.

На днях заработало еще несколько важных инструментов помощи украинцам. Разработали их в Минсоцполитики при поддержке проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" SURGe, финансируемого правительством Канады.

"Мы гордимся возможностью поддерживать эту инициативу, чтобы предупреждать торговлю людьми, и мы признаем значимость этой помощи, ее важной роли иметь возможность предоставить ресурсы для этих инициатив! Мы сегодня будем говорить с вами о чатботах, вебсайте и других важных инициативах!" – отметила глава отдела международного развития Посольства Канады в Украине Эшли Малруни.

Телеграмм-бот safe women и сайт – два новых удобных информационных ресурса, где есть все контакты, которые могут потребоваться за границей. Консульские отделы, международные организации, работающие с целью противодействия торговле людьми, общественные организации и отделы полиции, в которые можно обратиться за нуждами.

И это не все. "На сайте вы можете найти информацию, какими должны быть ваши действия, если вы стали свидетелем такой ситуации. Также вы можете найти алгоритм поиска родных, если у вас пропал родной человек и долго не выходит на связь, и вы подозреваете, что человек могла попасть в ситуацию торговли людьми. Вы можете найти информацию в случае, если стали жертвой сексуальной эксплуатации, какими должны быть ваши действия, как защититься, как выйти из этой ситуации, кто может помочь", – добавила руководительница инициативы по противодействию торговле людьми проекта SURGe Светлана Гаращенко.

Проблема торговли людьми актуальна и на территории нашего государства. Если вы нуждаетесь в помощи – есть телефон горячей линии по противодействию торговле людьми и домашнему насилию – 15 47.

Также есть отдельная линия для звонков из-за границы – 044 284 19 43. Этот номер обязательно должен быть в вашей записной книжке, если вы находитесь за пределами Украины.