Сам позвонил патрульным: "голосеевский стрелок" рассказал, почему ранил полицейского и гражданского

Патрульный полицейский уже чувствует себя лучше и планирует вернуться на работу.

Уже подозреваемый: мужчине, который накануне в столичной многоэтажке устроил стрельбу, объявили о подозрение в покушении на убийство нескольких человек, в том числе патрульного. Стрелку грозит до 15 лет тюрьмы. Между тем раненому патрульном уже провели операцию — врачи надеются, что руку удастся сохранить.

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Об этом 8 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Он выходит на крыльцо больницы, где ждут коллеги-полицейские, журналисты и родные. Это патрульный Сергей Василенко, вчера получил огнестрельное ранение. Его рука — зафиксирована и забинтована, на лице под маской — улыбка.

"Чувствую себя нормально. Не мое состояние, но нормально, положительно. Рука немного болит", — говорит патрульный Сергей Василенко.



Накануне экипаж Сергея получил обычный вызов о конфликте в многоэтажке — звонил тот человек, который позже и выстрелит в патрульного. Вот этот вызов.

"Ко мне кто-то ломится и пытается выломать дверь. Там несколько человек".

"Они получили вызов с места о том, что совершаются хулиганские действия и есть конфликтная ситуация. Заявителем для патрульных полицейских был именно тот мужчина, что находился за дверью", — говорит первый заместитель руководителя патрульной полиции Алексей Билошицкий.



Сергей говорит, что когда поднялись на 13 этаж, там уже были люди, в частности представители охранной компании и полицейские. С мужчиной, который был за дверью, начали вести переговоры.

"Он не шел сначала на контакт и начал выходить на контакт, но дверь открывать отказался", — говорит патрульный Сергей Василенко.

"Отойдя в сторону, я услышал выстрел", — говорит патрульный Сергей Василенко.



Сергей говорит, что дальше помнит немного.



"Данный выстрел я плохо помню. Я услышал выстрел и все. Висят конечности, я пережал рукой и напарник начал оказывать помощь", — говорит патрульный Сергей Василенко.



Патрульного госпитализировали и сразу провели операцию.

"Травма сложная", — говорит заведующий отделением хирургии кисти КГКБ №3 Святослав Ладоня.



Пострадал и другой мужчина - сотрудник охранной компании Александр, он получил менее серьезное ранение.

"Я думаю, что он стрелял через дверной проем, мне попало в плечо", — говорит сотрудник охранной компании Александр Киченко.



Квартиру, где забаррикадировался вооруженный, решили брать штурмом. Тогда стрелка и задержали.

Почему Иван Мартынюк — так зовут мужчину, решил открыть огонь по копнах? Конфликт вокруг этой квартиры продолжается уже несколько лет. По нашей информации, Иван купил ее в кредит. Впоследствии прописал там сестру с племянницей, но кредит выплатить не смог, хотя и съезжать не стал. Дом все же выставили на торги и продали новому владельцу. Тот квартиру перепродал другому мужчине — с обоими семья Мартынюка судится до сих пор, мол продавать не имели права. Вчера же последний, кому досталась квартира — Александр пришел в дом, еще и заказал охрану.

"Наш заказчик Александр позвонил и заказал услугу" личный шериф ". Наши группы реагирования, наш наряд прибыли к Александру. Уже на месте мы увидели, что сотрудники полиции вместе с мужчиной, который должен открыть двери, пытаются попасть в квартиру", — говорит руководитель охранной компании Дмитрий Стрижов.

А после — и произошел выстрел, попытка устроить пожар и штурм. Почему нажал на курок ружья стрелок после задержания объяснил так: "Кто-то начал ломиться в дверь, я не знал, кто это".



В ближайшее время суд решит, будет ли мужчина находиться под стражей. В общем ему грозит до 15 лет тюрьмы. А вот на реабилитацию полицейского может потребоваться до года, говорят врачи. Сергей утверждает, что даже после такой травмы собирается стать снова в строй, а еще заняться любимым хобби — мотоспортом.

"Мы договорились с врачом, он мне восстановит руку и я буду ездить, как раньше", — говорит патрульный Сергей Василенко.

Напомним, 7 июля около 10 утра на Голосеевском проспекте мужчина захватил дом и забаррикадировался в одной из квартир. Он через закрытую дверь несколько раз совершил выстрелы. В результате чего полицейский получил ранение руки. Кроме того, пострадал еще один мужчина — у него медики диагностировали ранение лица. После совершенного стрелок забаррикадировался в квартире.

Также выяснилось, что мужчина устроил стрельбу из-за того, что его пытались выселить из квартиры, которую из-за долгов продали на электронных торгах.

Известно, что в квартиру пытался попасть уже второй владелец. Первый, который приобрел квартиру на торгах, год не мог в него попасть и, наконец, перепродал ее.

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