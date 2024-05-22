"Сам пришел защищать Украину": воины ВСУ рассказали о "пушистом добровольце" и показали его в форме

Хорёк с воинственным именем Стингер с Херсонщины помогает нашим бойцам набраться положительных эмоций. Его новые владельцы - братья, которые пошли служить в одно подразделение, а их семья пострадала от войны.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

"Правый берег Херсонщины. Это участок где небо от вражеских ракет защищают зенитчики. Среди бойцов есть два близких родственника - два родных брата. Алексею 42, Саше - недавно исполнилось 40. Они всегда вместе", - говорит корреспондентка ТСН.

Алексей и Саша

Братья воюют вместе, сначала в армию пошел младший Саша.

"Несмотря на бронь, я понимаю, что всем известно, что делают эти российские варвары", - говорит он.

Алексей сам в тылу оставаться не хотел. На самом деле говорят, сейчас они воюют вдвоем, но за четверых - в сентябре 22-го во время освобождения Харьковщины погиб их брат.

Братья-военные

"Это наш двоюродный брат, зовут его Сергей Васильевич Драч. Он погиб в возрасте 33 лет", - говорят военные.

На память осталось видео - как брат на фронте жарит картошку и смеется.

Люфт брат жарит картошку В прошлом году на Бахмутском направлении тяжело ранило их племянника. Он едва выжил.

"Он просил побратимов, чтобы его добили", - говорят братья.

После этих событий ребята и пошли в армию. 38 ракетный-зенитный полк сбивает вражеские дроны и "Шахеды". Алексей находит время еще и писать стихи, и снимать их для соцсетей. А еще на фронте у них появился друг - по имени Стингер. Его бойцы называют персональным психологом

"Он, кстати, доброволец. Он добровольно пришел пришел защищать Украину", - говорят бойцы и добавляют, что даже сшили ему военную форму.

Алексей рассказывает - на войне даже такой малый и пушистый может поднять настроение.

Хорек Стингер

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