"Сама не следила": мать мальчика, которого укусил дельфин в Одессе, не будет предъявлять претензий к дельфинарию

В одесском дельфинарии собираются усилить контроль.

Мать 6-летнего мальчика, который пострадал от укуса дельфина, не будет предъявлять претензии к одесскому дельфинарию. Об этом женщина сообщила в комментарии журналистам и подчеркнула — сама не уследила за ребенком. Правда, об опасности близкого контакта ее, мол, не предупредили.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 8 июня.

В дельфинарии в свою очередь сообщают — предупредительное объявление звучит из громкоговорителей четыре раза во время выступления дельфинов. Диктор информирует, что не нужно подходить к бассейну и опускать в него руки.

Напомним, выходные перед выступлением животных семья из Черновцов решила пофотографировать своего 6-летнего сына вплотную к дельфинам. И, когда мальчик начал гладить одного из них, млекопитающее схватило ребенка за руку. От зубов на коже остались царапины. Госпитализировать ребенка потребности не было. Семья уже вернулась домой.

В развлекательном центре после инцидента обещают усилить меры безопасности.

"Я думаю, что будем усиливать контроль. Будет больше табличек с предупреждениями, еще больше персонала за этим будет следить", — говорит старший тренер Елена Колмогорова.

Новости Украины: мать парня, пострадавшего от укуса дельфина, не имеет претензий к дельфинарию

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