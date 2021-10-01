Самая богатая семья на западе Украины и бизнес во Львове: Шуфрич рассказал, как ему и Козаку удалось стать "олигархами"

Шуфрич заявил, что он не всегда работал в госучреждениях.

Представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский поинтересовался у депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, как он, постоянно находясь на государственных должностях, смог заработать десятки миллионов долларов. Шуфрич же заявил, что его семья до 1998 года была одной из самых богатых в Западной Украине.

Об этом 30 сентября говорилось в ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

Денис Казанский: "Скажите, как так получилось, что ваш коллега, соратник по партии, по фракции Тарас Козак, работавший всю жизнь то чиновником в таможне, то в налоговой — в общем, госслужащим, а потом он стал депутатом. То есть он все время работал и жил бы, как на зарплату не очень высокую, за счет налогоплательщиков. И потом в один момент стал владельцем трех телеканалов. Как получилось, что госслужащий, всю жизнь работал за зарплату, вдруг стал олигархом? Вы сейчас тоже стали олигархом и телемагнатом. Вы же, если мне не изменяет память, с конца 90-х все время депутат. Если же не были депутатом, вы работали министром. Если вы не в Раде, вы в правительстве, если не в правительстве — в Раде. И вдруг у вас откуда берется состояние в десятки миллионов долларов — и вы покупаете телеканалы. Как-то интересно получается. Мы можем, конечно, обсуждать, сосредоточиться на телеканалах и обсуждать, как плохо, что их ограничили, закрыли и так далее. Но надо не забывать, что у каждого телеканала есть владелец. Если поставить вопрос иначе: откуда берутся деньги на финансирование этой деятельности? Как они зашли? Насколько эти деньги легальные? Они же не упали с неба — их или украли, или кто-то их подарил. На каких условиях подарил? "

Нестор Шуфрич: "Я вам не скажу за всю Одессу, а за себя скажу точно. До 1998 года наша семья была и остается одной из самых богатых в Западной Украине. В 1996 году структура "Западэнерго" - предприятие, которым я тогда руководил до того, как меня избрали народным депутатом, должна была около 100 млн долларов за поставленные энергоносители. Я был первым человеком в Украине, который не смог получить деньги — и забрал киловатт/часы. Первые киловатт/часы я поставил великому человеку, своему учителю, на Львовской железной дороге Георгию Кирпе, а от него взял тариф. И вот так поехал дальше. Это было все до 1998 года. А потом меня избрали народным депутатом. Так как на предприятии, которое нам удалось возродить, работало 10 000 человек. Теперь о Тарасе. Он 10 лет занимался предпринимательской деятельностью. Лично он. Не всегда он был в госструктурах. 10 лет до того, как был избран в 2014 году народным депутатом, занимался бизнесом. Кроме этого его брат и отец тоже одни из самых весомых предпринимателей во Львове " .

Право на владу: "до 98 года наша семья была самая зажиточная" - как Шуфрич получил свое состояние

Напомним, Шуфрича "потролили" в прямом эфире из-за заявление об Усике.

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