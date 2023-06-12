Самая большая эко-катастрофа со времен Чернобыля: какие ужасные последствия для всего живого принес подрыв ГЭС

Из-за подрыва Каховской ГЭС побережья Днепра усеяны мертвой рыбой. Черное море стало в эти дни свалкой и кладбищем для животных. Берега Каховского водохранилища десятилетиями будут непригодны для существования всего живого,

ибо превратятся в солончаки. В Министерстве экологии говорят о самой большой эко-катастрофе со времен Чернобыля.

О последствиях подрыва Каховской ГЭС для экологии – в сюжете ТСН.Неделя.

6 июня Украина оказалась в новой реальности. Паводок от взорванной дамб Каховской ГЭС – это только первый акт великой трагедии. Разрушение, рассказывают экологи, можно разделить на три этапа. Первый – мгновенный удар по водной экосистеме, а дальше – экоцид.

Когда мир говорит о сохранении пресной воды, Украина уже потеряла около 10 кубокилометров. Второй этап: вода ушла ниже. На грани исчезновения оказались 30% природно-заповедного фонда Херсона. Ведь начало июня – это репродуктивный период и у птиц, и у животных, и у пресмыкающихся. Следовательно, семь-десять лет нужно на восстановление популяции.

Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, уже превысила 55 млрд гривен. Будут ли они возмещены Россией и когда? Но гораздо важнее другое — не потеряно ли юг страны навечно, не станет пустыней, удастся ли вернуть туда все, что там жило?

ТСН приехала в Херсон, когда первые этажи высоток затоплены. Частные дома выглядывают из-под этой мути разве что краешками крыш. У воды собрались военные, спасатели и волонтеры. На лодках они постоянно эвакуируют людей и животных. Более того — вывозят жителей с левого берега Херсонщины, который временно оккупирован. В МВД отчитываются, что с начала паводков эвакуировали почти три тысячи человек.

Статистики по животным нет. Только в зоопарке в Новой Каховке погибли десятки тысяч человек. Впрочем, волонтеры пытаются спасти как можно больше животных. На днях наша съемочная группа тоже превратилась в волонтеров. Но оказалось, что спасти животное не так-то просто. Они испуганы, а потому искусаны руки здесь почти у каждого.

Сейчас вода уже начала спадать. Впрочем, проблемы только вырастают. Ведь вся загрязненная вода попадает в Черное море. Это третий этап разрушения.

Крупнейшая экокатастрофа со времен Чернобыля: как спасают животных от огромного затопления

"Илы, выходившие с водой, десятки лет впитывали загрязнение токсичными веществами. Выбросы промышленных предприятий, которые были выше по течению. На дне залегают небольшой прослойкой. Есть радиоактивное загрязнение от последствий Чернобыльской АЭС. Радионуклиды никуда не деваются, а еще тяжелые металлы, биогенное загрязнение", — говорит руководительница Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Более того — в море попала погибшая рыба, а еще обломки зданий. Их уже наблюдают с берегов Одессы. Волонтеры и экологи боятся того, что мы увидим после того, как вода упадет полностью. Ведь тогда будем иметь дело уже совсем с другой экосистемой. Ученые еще не готовы сказать, что будет с климатом, как будут жить здесь люди без воды, что делать с высушенными полями, выживут ли деревья.

"Говорить о восстановлении в полном объеме Каховской ГЭС – это несовременный подход. Без учета экочинщиков, глобальных изменений климата, например. Надо теперь подумать о залужении этой территории, о консервации этих земель", – добавила Тимочко.

У нас есть пример самовосстановления – это Чернобыльская зона. Тоже дело столичных экспериментаторов. Тогда это назвали случайностью. На этот раз экоцид прощать России никто не собирается.

"Скорее всего надо задокументировать все, что случилось. У нас есть заповедные территории. Могут пострадать 48 объектов природозаповедного фонда. Надо задокументировать, что пострадало какие виды флоры и фауны", — говорит юрист Надежда Васькивская.

Затем нужно добиться жестокого наказания виновных. Ведь страна, оставляющая после себя мертвую землю, должна наконец прекратить свое существование.

Читайте также: