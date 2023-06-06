Самая большая катастрофа в Европе: зачем Путин отдал приказ взорвать Каховскую ГЭС и почему мир испугался

Российские военные преступники взорвали Каховскую ГЭС. В последний раз это делала советская власть во главе с кровавым диктатором Сталиным в 1941 году во время Второй мировой, когда в панике взорвала ДнепроГЭС, чтобы остановить немцев, а похоронили до 100 тыс. человек.

Последствия этой величайшей рукотворной экологической катастрофы в Европе, наверное после аварии ЧАЭС, сложно представить. Кремль сделал это намеренно, потому что еще 20 октября 2022 года, то есть еще до освобождения силами обороны Украины Херсона, Владимир Зеленский предупреждал мир, что Россия готовит этот теракт, потому что уже тогда агрегаты и дамба были заминированы. Украинский президент говорил, что все лидеры мира и международные организации должны дать России понять, что теракт на Каховской ГЭС будет аналогичен применению оружия массового поражения. Но этого, к сожалению, не произошло даже после подрыва дамбы.

Пока что по реакции мира мы видим только осуждение и обеспокоенность. Некоторые европейские медиа, публикуя первые новости о подрыве дамбы, подавали это так, как будто в этом виновата Украина. И именно это, кстати, официально заявил Кремль: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы оставить крымчан без воды. Но цель государства-террориста понятна — остановить начавшееся контрнаступление сил обороны Украины. Нельзя сказать, что это было неожиданностью, потому что российские военные уже пытались взорвать дамбу 12 ноября 2022 — на следующий день после освобождения Херсона. Но никто не думал, что враг фактически выстрелит себе в ногу и начнет шантажировать мир катастрофой на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, ведь системы охлаждения ее реакторов питаются водой именно из Каховского водохранилища.

Зачем Путин отдал приказ взорвать Каховскую ГЭС? Что задумали в Кремле? Какие опасности эта катастрофа несет для работы Запорожской АЭС? Может ли Путин использовать ядерное оружие? Читайте в материале ТСН.ua.

Путин повышает ставки: главная цель – это остановить контрнаступление

Что бы там ни рассказывала российская пропаганда, у Украины нет военных средств такой мощи, чтобы уничтожить Каховскую ГЭС. Подрыв плотины, турбин и генераторов российские террористы совершили изнутри. По данным ГУР Минобороны, россияне заминировали дамбу еще в апреле 2022 года. Путин фактически выстрелил себе в ногу, потому что функционирование Северо-Крымского канала, которым полуостров получает воду, а кремлевский фюрер этим так хвастался, станет невозможным ближайшие 10 лет.

Цель ясна – остановить наше контрнаступление. Плотина была единственным путем, кроме Антоновского моста, который и так почти разрушен, которым можно было более или менее нормально переправить танки и боевую технику. Кроме того, появлялась информация, что на островах ниже по течению уже шли большие бои, и якобы украинская армия планировала там высадку десанта. Хотя сценарий форсирования Днепра большинством военных экспертов рассматривался как наименее вероятный.

По мнению директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, такой масштабной катастрофы и сброса воды враг, возможно, не хотел, пытаясь взорвать одну секцию и как-то регулируемо затопить острова, на которых украинские силы, очевидно, готовили определенные усилия.

"Хотя я не согласен, что там планировалась масштабная высадка десанта. Это явно был не основной удар. Речь все же шла о вспомогательных волнующих действиях морской пехоты и сил специальных операций на первом этапе, когда можно было бы определенные силы взорвать и создать плацдармы на отдельных направлениях. Хотя, опять же, не обладая преимуществом в воздухе, такие десантные операции очень рискованны", — комментирует ТСН.ua Михаил Самусь.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, подрыв Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению, потому что командование предусматривало такие шаги врага. Более того, российские силы тоже будут вынуждены отойти. Подрывом Каховской ГЭС враг затопил собственную первую линию обороны и минные поля, которые они строили.

"Подрыв Каховской ГЭС не повлияет на планы украинского контрнаступления. Оттянуть во времени основной удар сил обороны Украины это тоже вряд ли сможет. Если говорить о российских позициях, начиная от Олешек и дальше вниз, первая линия их обороны сейчас затоплена. А она как раз и создавалась для недопущения высадки десанта Если сейчас, гипотетически, украинские войска, то есть силы специальных операций, морская пехота начнут проводить точечные десантные операции, у врага там не будет сил, чтобы организованно их отбивать, потому что они нарушили свои позиции и линию обороны. пытаются эвакуироваться. И здесь если бы сейчас такую операцию неожиданно провести, то россияне наоборот себе горя наделали, если смотреть с точки зрения готовности этой территории к обороне", — заключает Михаил Самусь.

Ядерный терроризм: подрыв Каховской ГЭС – угроза Запорожской АЭС

На прошлой неделе в видеокомментарии на атаку дронами на Москву Путин заявил о "попытках дезорганизовать работу на ЗАЭС или использовать какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью, которые должны понимать украинцы". То есть, к подрыву плотины Каховской ГЭС и дальнейшему шантажу Украины и мира возможной катастрофой на ЗАЭС в Кремле готовились давно.

Дело в том, что вода на системы охлаждения реакторов ЗАЭС подается именно из Каховского водохранилища. Уровень воды в резервуаре ЗАЭС уже упал. Сейчас на ЗАЭС пытаются закачивать как можно больше воды в охлаждающие каналы и связанные с ними системы, отключая неосновных потребителей воды. Руководство ЗАЭС обсуждает ряд альтернативных источников воды для охлаждения атомного объекта, среди которых большой пруд-охладитель рядом со станцией.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сейчас непосредственного риска для работы станции нет. Однако если уровень воды в резервуаре упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать, нарушится работа аварийных генераторов, а отсутствие охлаждающей воды в основных системах в течение длительного периода времени приведет к расплавлению. То есть, это сценарий Фукусимы. Кроме того, появлялась информация о минировании системы коллектора подачи воды на 1-й и 4-й реакторы ЗАЭС.

Реакция мира: новое измерение войны и признание России страной-спонсором терроризма

Судя по реакции мира, напрашивается единственный вывод – страх. Пока не слышно ни о новых санкциях, ни о каком-то решительном ответе на возможное умышленное доведение Россией до катастрофы на крупнейшей в Европе ЗАЭС. Однако, наверное, наибольшее возмущение как в украинском сегменте соцсетей, так и в европейском вызвало утреннее сообщение ООН в Twitter о "чрезвычайно важном празднике" — дне русского языка, где они призывали подписаться еще и на русскоязычную страницу ООН.

"ООН твитет о культурном разнообразии, игнорируя величайшую катастрофу в Европе за последние десятилетия, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?" – отреагировал спикер украинского МИД Олег Николенко.

По словам председателя комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, ООН согласно своим принципам должна осуждать любое влияние на окружающую среду и жизнь мирных людей. У нее даже есть соответствующая Конвенция, инициированная в свое время СССР, о запрете военного воздействия на природу. Однако когда российские оккупанты разрушили Каховскую ГЭС, осуждение от ООН не произошло.

"По этой конвенции, Украина может обратиться в Совбез ООН. Вопрос в том, что Россия может заблокировать в Совбезе ООН любую резолюцию. Поэтому, по моему мнению, нужно одновременно поднимать вопрос о том, что у России нет никаких правовых оснований для пребывания в ООН.Подрыв Каховской ГЭС — это также военное преступление. Нарушение Женевской конвенции 1949 года и дополнительного протокола к ней. Это преступление входит в юрисдикцию МКС", — рассказал ТСН.ua Александр Мережко.

Совершенно все западные лидеры осудили подрыв Каховской ГЭС – очередное военное преступление и акт терроризма со стороны России. Однако, наверное, наиболее удачной была реакция канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего это "новым измерением войны". К тому же подрыв плотины пришелся на день начала слушаний в Международном суде ООН по рассмотрению по сути иска Украины против России в связи с нарушением двух конвенций ООН: финансированием терроризма и преодоления всех форм расовой дискриминации.

Украина призывает G7 и ЕС ввести против России новые санкции за подрыв дамбы Каховской ГЭС – техногенный и экологический терроризм. Также Киев будет созывать срочное заседание Совбеза ООН. Только наверняка наши ближайшие соседи – Чехия, страны Балтии и Польша – четко сказали, что Россия является террористическим государством, которое необходимо остановить. Глава чешского МИД Ян Липовский вообще сравнил подрыв дамбы с применением оружия массового поражения. Ну а Россия в ООН на срочном заседании почти наверняка будет рассказывать новую сказку своего ФСБ, что Украина вроде бы готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы.

По словам министра иностранных дел Украины в 2014-2019 гг. Павла Климкина, Путин повышает ставки одновременно в нескольких измерениях: подрыв Каховской ГЭС относительно ЗАЭС и путем шантажа вокруг зерновой договоренности. По его мнению, реакция западного мира на очередное военное преступление Москвы достаточно адекватна.

"Для меня самое интересное — как отреагирует незападный мир. Как отреагирует западный — это абсолютно понятно. Мы видим это, и это адекватная реакция. Потому что сейчас очень интересно, что скажет представитель китайского МИД по этому поводу. Вот тогда мы увидим реакцию незападного мира. Я считаю, что сейчас мы должны работать, в первую очередь, с незападным миром, показывая, что может быть, и что мы открываем ящик Пандоры, что атаки на критическую инфраструктуру могут быть где угодно и как угодно. образ жизни поставлен под вопрос. Вот это мы должны объяснять в незападном мире", — говорит ТСН.ua Павел Климкин.

Ну, и, наверное, самый главный вопрос, который сейчас беспокоит украинцев — что дальше? Ядерное оружие? Подрывом Каховской ГЭС Путин демонстрирует США, что готов нажать на ядерную кнопку? По мнению Павла Климкина, относительно ядерного оружия это один из вопросов, где есть консенсус западного и незападного мира. И это и Китай, многократно прямым текстом публично говоривший, и Индия. И это значит, что Путин нарывается на мировой консенсус.

"А вот поднимать ставки, качать ситуацию и говорить, что все это действительно из-за украинского контрнаступления, что теряется определенная контролируемость ситуации, которая для значительного количества мира важна. Поэтому очень важно возобновить дискуссии о признании России государством-спонсором терроризма, потому что эта тема почти заглохла" "Сейчас очень важно снова поставить ее на повестку дня Конгресса. Осенью там начнется более активная фаза президентской кампании. На этом фоне будет, я бы не сказал, сложнее работать, но будет больше вопросов на повестке дня. Поэтому, если к летней паузе конгрессмены, хотя бы некоторые из них снова внесут эту инициативу и нарушат это перед Администрацией Байдена, я считаю, что это был бы минимально приемлемый для нас толчок, чтобы потом работать», – заключает Павел Климкин.