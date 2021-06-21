Самая ценная находка украинской археологии была осуществлена ровно 50 лет назад: история скифской Пекторали

Последних свидетелей «золотого периода» украинской археологии поедает ржавчина и забвения

Золотую скифскую Пектораль — скорее всего, самая дорогая вещь, которую когда-либо получали с украинской земли, нашли ровно 50 лет назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Сделал это археолог Борис Мозолевский, который всю свою жизнь посвятил раскопкам скифских курганов. Именно он убедил исследовать курган Толстая могила, вопреки обстоятельствам, но с большой верой! И именно вера и способность убедить других не подвели Мозолевского. За Пектораль он получил премию и прошлым числом его взяли на работу в Институт археологии. Именно Пектораль защитила его от возможных репрессий, и именно он сделал все, чтобы эта находка осталась в Украине.

Ведущая ТСН Лидия Таран в прошлом году нашла место, откуда получили бесценное украшение скифского царя. И даже обозначила это место табличкой об этом. И весь год находка присутствовала в ее жизни, вот и сейчас, она в музее исторических драгоценностей Украины впервые показывает настоящую Пектораль вдове того, кто открыл ее миру — Вере Мозолевский.

«Как говорил Борис — золотая моя дочка. Он когда ее поднял из этой грязи, первое что он сделал, он ее поцеловал немытую», — рассказывает женщина.

Находка была сделана в Покрове — городе горно обогатительного комбината и карьеров. Когда-то степи украшали курганы, а теперь шламоотстойники и зоны карьеров — шутят здесь. Правда, когда степь цветет — это все равно красиво.

Пектораль нашли на глубине 8 с половиной метров. Перед тем как роторные экскаваторы пойдут вглубь, археологам дают доступ к курганам. Но Толстая могила, где и пряталось украшение скифского царя, никогда не попадала в зону расширения карьеров. Здесь депо и железная дорога. И высокие грунтовые воды. Копать здесь никто не хотел. «Борис говорил, что в археологию идут убогие и одержимые. Так Борис был одержим и ему везло на таких же одержимых людей», — рассказывает вдова.

Мозолевский был уверен, что здесь есть сокровища. И 21 июня 1971 зацепился за что-то острое. Это был рог козы, изображенной на пекторали.

Новости Украины: полвека назад археолог Мозолевский нашел скифскую пектораль

В городе есть парк имени Мозолевского. А в нем красивый памятный знак. Появилось ли хоть какое-то напоминание на месте самой Толстой могилы, где нашли сокровище? Но среди рельсов и шпал остается только табличка, которую установила ТСН. У чиновников руки к памятнику не дошли.

Кроме того, есть еще одна местность — почти 30 лет на холмах реки Базавлук базировался лагерь археологической экспедиции. «Здесь был устроен целый городок, было место для отдыха людей», — рассказывает местный краевед Мирослав Жуковский.

Он вспоминает, что именно сюда привозили на ночлег ценные находки. Именно здесь в окружении каменных баб и древних стел в разрисованных вагончиках постоянно жили археологи. В камералку к Мозолевскому приезжала на лето жена Вера. «Это было райское место, как мы приехали, единственное, что я помню — запах чабреца. Так пахло этим чабрец», — вспоминает жена археолога.

Мозолевский удил рыбу, по вечерам пел и читал свои стихи.

«Вы знаете случилась настолько невероятная история, даже обидно о ней вспоминать. Мы приезжаем в ноябре 2011 года на это место и мы видим, как те бульдозера все это ломают, все это крушат и судьба экспедиции и базы зависла», — добавляет краевед.

Вагончики из лагеря за бетонной оградой, последних свидетелей «золотого периода» украинской археологии поедает ржавчина и забвения. А сама Пектораль остается самой ценной находкой всей украинской археологии.

«Мне даже не верится, что она так прекрасна. Я смотрю сейчас эти разговоры о большом гербе Украины и я думаю — у нас есть такая ценность, посему в этот герб не вошла хоть каким-то элементом. Это же наша общая гордость», — убеждает жена Мозолевского.

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