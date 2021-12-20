Самая частая причина смертности пожилых людей: как предотвратить инфаркт и инсульт

После COVID-19 еще полгода сохраняется риск развития инфаркта и инсульта.

Инфаркты и инсульты — самая частая причина смертности пожилых людей. Большинство из них можно было бы предотвратить, если регулярно проходить проверку организма. Но среди наших родителей на медосмотры ходят единицы — то им некогда, то страшно лишний раз идти в больницу, потому что пандемия, а то просто ничего не болит.

Какие исследования, с какого возраста и как часто их следует проходить? Что делать, чтобы родители были рядом как можно дольше? Об этом идет речь 20 декабря в сюжете ТСН.19:30.

COVID-19, как никакая другая болезнь, может подорвать организм. Выздороветь – не значит его победить, ведь еще полгода сохраняется риск развития инфаркта и инсульта. А именно они и являются наиболее частой причиной смертности.

"Начинается это с чего угодно. Это может быть боль за грудиной, одышка, чувство перебоев в работе сердца, общая слабость", — рассказывает заведующий отделением интенсивной терапии Сергей Кузьменко.

Пожилые люди в Украине часто имеют 5-6 хронических заболеваний. У них из строя выходят сразу несколько систем.

Атеросклероз сосудов может развиться уже в 45 лет;

Заболевания, связанные с костно-мышечной системой – после 50;

Болезни Альцгеймера и Паркинсона обычно в 65-70.

Однако их появление можно попытаться предотвратить.

Когда и какие медосмотры следует проходить, чтобы предотвратить инфаркт и инсульт

"После 40 лет можно сделать исследование биологического возраста. Это тест, который позволяет оценить, как быстро развиваются изменения, связанные со старением, и какая из систем организма будет страдать первой", — говорит руководитель по разработкам и исследованиям Института геронтологии Виктор Холин.

И уже тогда врачи могут спрогнозировать, кто и как будет стареть. После 40 всем следует следить за своим давлением, уровнем холестерина и глюкозы. А после 50-ти советуют добавить плановый кардиологический чекап: раз в год делать электрокардиограмму, УЗИ сердца и тест с физической нагрузкой.

"Почти все исследования, которые необходимы человеку для того, чтобы установить диагноз, они покрываются тем или иным пакетом. На следующий 2022 год у нас 36 пакетов медицинских услуг, в рамках которых пациенты могут получать бесплатную медицинскую помощь", — отмечает заместитель главы Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

На обследование по направлению семейного врача ведущая ТСН Лидия Таран ведет свою маму. Марии Гавриловне – 70 лет. Первое, что она проходит — УЗИ сердца, затем тест с физической нагрузкой. Серьезных проблем с сердцем у Марии Гавриловны нет. Но врач все же изменяет ей схему терапии — давление у нее слишком высокое, и через месяц советует повторить обследование.

Напомним, какие анализы следует сделать украинцам, чтобы своевременно проверить свой организм.

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