Самая дешевая аренда в Киеве: что можно найти до 6 тысяч гривен (фото)

Самая дешевая аренда в Киеве

Реклама

В Киеве можно найти квартиры для долгосрочной аренды за 5–6 тысяч гривен в месяц. Среди бюджетных предложений есть как однокомнатные квартиры, так и трехкомнатная квартира.

Что предлагают арендаторам и сколько стоит аренда жилья в столице — рассказывает ТСН.ua.

Реклама

Сколько стоит аренда квартир в Киеве

Несмотря на высокий спрос на жилье в столице, средние цены на аренду квартир снизились за последние полгода.

Реклама

По данным Лун, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 16 000 грн в месяц, двухкомнатной — 23 000 грн, а трехкомнатной — 36 000 грн.

За год аренда однокомнатных квартир подешевела на 6%, двухкомнатных — на 4%, а трехкомнатных — на 14%.

Какие квартиры в Киеве можно арендовать до 6 тысяч гривен

Несмотря на то, что средняя цена однокомнатной квартиры 16 000 грн., в столице можно найти и дешевые варианты — до 6 000 грн. Впрочем, стоит быть готовыми, что такое помещение будет далеко от центра, со старой мебелью и техникой или будет нуждаться в ремонте.

Трехкомнатная квартира на Троещине за 5 000 грн

В Деснянском районе Киева сдают трехкомнатную квартиру за 5000 грн в месяц.

Реклама

Дом расположен на 15-м этаже дома. В квартире три комнаты, просторная кухня, раздельный санузел и большие балконы. В одной из комнат есть раскладной диван и комплект мебели, в другой — мебельный комплект и двуспальная кровать.

На кухне установлена мебель, есть стол, плита, холодильник и микроволновка. Также в квартире есть стиральная машина, а на балконах и кухне — металлопластиковые окна. Однако мебель и техника в доме старые, а ремонт делался давно.

В объявлении говорится, что квартира сдается на длительный срок. Кроме ежемесячной арендной платы нужно уплатить залог в размере 5 000 грн и комиссию 50%.

Аренда квартиры в Киеве

Однокомнатная квартира на Радужном массиве за 6 000 грн

В Днепровском районе предлагают однокомнатную квартиру за 6000 грн в месяц.

Реклама

Дом расположен на пятом этаже девятиэтажного дома. По описанию арендодателя квартира теплая, чистая и уютная, а сам дом находится в хорошем состоянии. Однако, судя по фото, в этой квартире также давно производился ремонт, а мебель и техника старая.

До станции метро «Дарница» можно добраться общественным транспортом за 15 минут, до «Левобережной» — за 20 минут. Остановка транспорта расположена в пяти минутах ходьбы от дома.

Арендодатель отмечает, что проживание с детьми и животными возможно по договоренности.

Однокомнатная квартира на Позняках за 6 000 грн

В Дарницком районе Киева сдают однокомнатную квартиру за 6000 грн в месяц.

Дом расположен на 10-м этаже 16-этажного дома. Квартира предлагается для долгосрочной аренды.

В распоряжении гостей стиральная машина, холодильник, электрическая плита и телевизор. Также есть Интернет.

По информации в объявлении, при подписании договора необходимо оплатить первый месяц проживания, залог и комиссию в размере 100%. Видеообзор квартиры арендодатель готов отправить по запросу.

Аренда квартиры в Киеве

Однокомнатная квартира на Лесном массиве за 6 000 грн

В Деснянском районе Киева предлагают однокомнатную квартиру за 6000 грн в месяц.

По описанию арендодателя, в доме есть необходимая мебель и бытовая техника, сделан косметический ремонт. В квартире установлена газовая плита, централизованное отопление.

Арендодатель отмечает, что квартиру можно посмотреть и сразу заселиться. Договор заключают с владелицей, которая находится в Киеве. Размещение с животным возможно по договоренности.

Аренда квартиры в Киеве

Новости партнеров

Новости партнеров