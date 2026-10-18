Самая дешевая аренда во Львове: какую квартиру можно снять до 10 тысяч гривен (фото)

Аренда во Львове / © iStock

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Найти квартиру во Львове для долгосрочной аренды за 10 тысяч гривен в месяц — задача не из простых. В этой ценовой категории на рынке есть всего 13 предложений. Среди них — небольшие однокомнатные квартиры и даже двухкомнатные квартиры.

В то же время, за бюджетную аренду придется рассматривать жилье в разных районах города, а перед заселением внимательно оценивать его состояние и наличие необходимой мебели и техники.

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Сколько стоят самые дешевые квартиры, где они расположены и какие условия предлагают арендодатели, рассказывает ТСН.ua.

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Сколько стоит аренда квартир во Львове

Цены на аренду жилья во Львове продолжают расти. По данным ЛУН, аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 22 500 грн в месяц. За год цена выросла на 25%.

Двухкомнатное жилье обходится в среднем в 30 500 грн — на 32% дороже, чем годом ранее. За трехкомнатную квартиру просят около 38 300 грн в месяц, что на 40% больше годового показателя.

На этом фоне предложения за 9 500–10 000 грн выглядят очень дешево. Однако выбор ограничен: среди объявлений есть квартиры с косметическим ремонтом, квартиры с базовым набором мебели и техники, а также варианты, где часть бытовых условий следует уточнить непосредственно у владельца.

Какую квартиру во Львове можно снять до 10 тысяч гривен

Однокомнатная квартира на Левандовке за 10 000 грн

В микрорайоне Левандовка Железнодорожного района сдают однокомнатную квартиру за 10 тысяч гривен в месяц. Ее общая площадь составляет 32 кв. м.

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В помещении есть балкон и смежный санузел. По описанию в объявлении квартира имеет косметический ремонт, централизованное отопление и горячее водоснабжение. Также предусмотрены индивидуальные счётчики на все коммунальные услуги.

Арендодатель отмечает, что квартира меблирована, оборудована бытовой техникой и имеет Wi-Fi. Отдельно придется оплачивать коммунальные услуги.

Аренда квартир во Львове.

Однокомнатная квартира на Снопкове за 10 000 грн

Еще один вариант в пределах бюджета — квартира в микрорайоне Снопков Галицкого района. За аренду просят 10 тысяч гривен в месяц.

Общая площадь — 40 кв. м. Квартира расположена на первом этаже. Жилая площадь составляет 15 кв. м. Санузел раздельный, а доступ к территории имеют только жители.

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В отличие от квартиры на Левандовке здесь установлено индивидуальное газовое отопление. Горячую воду снабжает газовая колонка. Также есть индивидуальные счетчики газа, электроэнергии и воды.

По информации в объявлении, квартира меблирована. Арендодатель также разрешает проживание с животными.

Однокомнатная квартира на Замарстынове за 9 500 грн

Самая дешевая из четырех предложений — однокомнатная квартира в микрорайоне Замарстынов Шевченковского района. Ее сдают за 9500 грн в месяц.

Это компактное помещение общей площадью 25 кв. м. Квартира расположена на пятом этаже, санузел смежный.

По описанию арендодателя в квартире сделан косметический ремонт, есть централизованное отопление, вода из центрального водопровода и индивидуальные счетчики на газ, воду и электроэнергию. Также в помещении проведен Wi-Fi, есть мебель и бытовая техника. Размещение с животными разрешено.

Аренда квартир во Львове.

Двухкомнатная квартира на Сыхове — 10 000 грн

За те же 10 тысяч гривен во Львове можно найти не только однокомнатное, но и двухкомнатное жилье. Такой вариант предлагают в Сиховском районе.

В объявлении говорится, что квартира чистая и находится в хорошем состоянии. В доме есть мебель и новая бытовая техника, а окна заменены. Арендодатель также пишет, что коммунальные платежи невысокие.

Другие подробности о площади квартиры и планировке в объявлении не приведены. Владельцы отмечают, что готовы рассматривать всех потенциальных арендаторов.

Итак, среди бюджетных предложений во Львове есть как компактные однокомнатные квартиры за 9 500 грн, так и двухкомнатные квартиры за 10 тысяч гривен в месяц. Однако выбор в этом ценовом сегменте ограничен, а перед заключением договора следует уточнить состояние жилья.

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