Самая красивая украинка Яремчук рассказала, как готовится к международному конкурсу в Пуэрто-Рико

21-летняя победительница "Мисс Украины-2021" Александра Яремчук едет на международный конкурс в Пуэрто-Рико.

Еще никем невиданное платье "Мисс Украины" Александры Яремчук, в котором оно поедет на международный конкурс "Мисс мира" в Пуэрто-Рико. А также ответ на вопрос, которым больше всего интересуются пользователи соцсетей – с кем встречается самая красивая украинка.

Ответы на эти вопросы – в сюжете ТСН.19:30.

21-летняя девушка – из городка Калиновка Винницкой области. Ее день начинается с мастер-класса по макияжу . По условиям мирового конкурса, участники должны краситься сами. Сейчас она учит танец, который она покажет на международном конкурсе. Номер ставит именитый танцовщик Дмитрий Жук. Будет танцевать Александра 2 минуты и за них нужно успеть показать себя во всей красе. Дмитрий гордится ученицей. Постановку она запомнила всего за три репетиции.

После макияжа и репетиций Александра уезжает на первую примерку финального платья. В конечном итоге платье будет более пышным — будет иметь юбочник и, возможно, добавят рукава. Сама спинка будет с камнями, корсет будет максимально разбавлен густыми камнями.

В каком платье Александра Яремчук поедет на "Мисс Мира" и с кем она встречается | Новости Украины

На загруженность после выигрыша "Мисс Украина" не жалуется. Разве что ее постоянная занятость немного повлияла на отношения. Когда рано уходит из дома и поздно возвращается, это не очень нравится парню Александре. На вопрос, кто он, она отвечает: "Он в IT-сфере".

Из открытых источников узнаем, что девушка, только что окончившая университет, нигде до сих пор не работавшая, уже стала бенефициаром фирмы, связанной с продажами компьютерной техники и IT-технологиями. Парень мисс – 36-летний Андрей Дегода, член семьи бизнесменов, которая занимает 45 место в украинском списке Forbes по доходам.

По словам организаторов, девушка не раскрывала своего избранника, потому что еще не вышла за него замуж. По контракту победительницы конкурса нельзя женить и рожать в течение года. Так что если в планах Андрея было предложение, паре придется подождать.

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