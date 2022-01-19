Самая масштабная фармацевтическая афера: супруги, продавшие фальшивые лекарства для онкобольных, предстали перед судом

Обвиняемые в деле свою вину отрицают, а потерпевшие отмечают, что потратили на фейковые препараты не только большие деньги, но и драгоценное время.
В Днепровском суде столицы начали рассмотрение дела, которое продолжается уже несколько лет и которое уже окрестили самой масштабной и самой дорогой фармацевтической аферой в Украине.
Как сообщалось 18 января в сюжете ТСН.19:30, на скамье подсудимых оказались супруги, обвиняемые в том, что они три года продавали поддельные медпрепараты. Следователи утверждают – это была многомиллионная сделка. Участники этой мафиозной компании были задержаны и в Соединенных Штатах, ведь поддельные препараты продавали в два десятка стран. Обвиняемые в деле свою вину отрицают, а потерпевшие отмечают, что потратили на фейковые препараты не только большие деньги, но и драгоценное время.
О массовой фальсификации дорогостоящих лекарств заявили 2,5 года назад в Госпогранслужбе. В конце мая 2019 года обыски провели на 11 предприятиях. Тогда поддельных лекарств изъяли на несколько миллионов гривен, а еще — 370 тысяч долларов наличными.
Официально заявили – раскрытая мафиозная схема – якобы с 2016 по 2019 годы в 18 странах мира продавали поддельные лекарства для борьбы с онкологией и гепатитом.
За полтора месяца до этого в США задержали двух украинцев, обвиняемых в причастности к этой схеме реализации фальсификата. Задержанные в США признали свою вину, им вынесли приговор – 3 и 5 лет за решеткой.
Прокурор Валерий Зимогляд рассказывает: в Украине причастными к этому делу оказались полторы тысячи человек. Но среди пострадавших — одна фармкомпания и один муж онкобольной.
Подозреваемых в организации массовых фальсификаций лекарств — пять. Один из них – в Индии, второй – в Азербайджане, один уже приговорен к 5 годам. На скамье подсудимых 18 января — супруги Елена Громова и Павел Бондаренко — они сейчас под залогом — за каждого из них внесли по три миллиона гривен.
Судебное заседание длилось менее 10 минут. Судья Александр Дзюба сообщил, что против него завел дело Офис генпрокурора и заявил о самоотводе.
Если подделку лекарств докажут, то Громовой и Бондаренко грозит санкция статьи вплоть до пожизненного заключения.
Напомним:
В Житомире заведующий одним из отделений больницы вместе со своим коллегой перепродавали в аптеки бесплатные лекарства для онкобольных пациентов. Их задержали.
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