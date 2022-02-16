Самая мощная кибератака за всю историю Украины: цель хакеров, кого подозревают и которые есть последствия

Самая мощная кибератака за всю историю Украины: цель хакеров, кого подозревают и которые есть последствия

Эта кибератака стоила миллионы долларов для Украины.

Мощная кибератака, направленная на государственные сайты, портал "Действие" и онлайн-сервисы государственных банков, произошедшая 15-16 февраля, была самой большой в истории Украины. По состоянию на вечер 16 февраля, все сервисы возобновили работу.

Какова была цель у хакеров, кто стоит за этим и как Украина будет действовать во избежание новых кибератак — в материале ТСН.ua.

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DDoS-атаки подверглись почти всем украинским банкам

Во время первой волны массовой кибератаки с разной результативностью испытали почти все украинские банки. Больше всего пострадали 2 банка – это "Приватбанк" и "Ощадбанк". Также хакеры пробовали взломать Альфа и А-банк, но им не удалось.

Во второй половине 15 февраля украинцы начали жаловаться, что сайт и приложение "Привабанка" не работают из-за технических проблем. Пользователи Приват24 сообщали о проблемах с платежами и в целом с работой приложения. Некоторые совсем не могли войти в Приват24, в других не показывали баланс и последние транзакции. Такая же ситуация была и с клиентами "Сбербанка".

Кого подозревают

В Департаменте кибербезопасности СБУ, Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак, которые 15-16 февраля проходят на украинские сервисы. По мнению киберспециалиста, в таких атаках против Украины может быть заинтересована только одна страна – Россия. В Департаменте кибербезопасности СБУ считают, что только государства могут проводить кибератаки таких масштабов. В то же время еще рано говорить о выводах, пока Служба безопасности проводит расследование, чтобы точно установить причастность РФ к атакам.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что во время первой волны кибератаки DDoS-атаки уходили с территории Китая, Чехии, Узбекистана и России. Однако в Кремле "открестились" от причастности к хакерскому нападению в Украине. Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 16 февраля заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские вебресурсы.

Под кибератаку попали и правительственные сайты

Во вторник, 15 февраля, в работе сайта Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил произошел сбой. После 12 ночи отказались работать другие правительственные сайты:

Министерство образования и науки;

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

Кабинета министров;

офиса президента;

Министерства внутренних дел;

Государственная пограничная служба.

Пострадали ли финансы и энергетика после кибератаки

В Совете национальной безопасности и обороны заверили, что в результате кибератаки на Украину, которая произошла вчера, 15 февраля, финансовая и энергетическая сферы не пострадали. В Нацбанке отметили, что не зафиксировали никаких финансовых потерь, повреждений и угонов. По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, хакерская кибератака носила информационно-психологический характер.

"Никаких потерь, повреждений, угонов не произошло. Финансовая часть работает в штатном режиме, Энергетическая сфера работает бесперебойно, все работают в штатном режиме", — отметил Демедюк.

Какую цель имели целью хакеры

Ключевая цель атаки – показать силу иностранных спецслужб и слабость украинской власти и посеять панику и хаос в обществе. По словам руководителя службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Наталии Ткачук, эти атаки преследовали цель "дестабилизировать общество" и "дискредитировать Украину на международной арене".

Кибератака на государственные сайты и банковский сектор стала самой большой в истории Украины

"Если раньше цель кибератак было получение специфической информации, угон персональных данных... то сегодня они фактически стали инструментарием страны-агрессора", — сказала она.

Вторая мощная хакерская кибератака через месяц

За месяц – это вторая мощная кибератака в Украине, направленная на правительственные сайты. В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в том числе МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

Заместитель Председателя Госспецсвязи во время брифинга 16 февраля отметил: если сравнивать нынешнюю атаку с произошедшей в ночь с 13 на 14 января, технологически они совершенно разные. Однако, у них все же есть много общего. Обе атаки были хорошо скоординированы и схожи по своей мощи, дерзости и беспрецедентности. Это, а также отсутствие финансового интереса и привлечение огромного количества ресурсов, необходимых для проведения, дает основания говорить о том, что атаки осуществлялись определенной страной.

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Как будут противостоять кибератакам

В Украине планируют провести первые масштабные киберобучения. Во время них будут тестироваться протоколы реагирования на хакерские атаки, ныне охватившие Украину.

"Мы планируем через несколько месяцев провести первые масштабные киберобучения в Украине, чтобы протестировать и проанализировать, как работают протоколы реагирования. Потому что это реально еще один новый фронт – киберфронт, поэтому нужно больше в это направление инвестировать, больше координироваться, больше привлекать бизнес, чтобы он развивал киберустойчивость в нашем государстве", – сказал Федоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии обеспечения государственной безопасности.

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