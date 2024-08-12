Самая мощная ракетная атака по Украине как месть за Курск: эксперты назвали сценарии угрозы

По словам аналитиков, не исключено, что определенный уровень угрозы есть на День Независимости Украины.

После начала событий в Курской области России в западных медиа появилось предположение, что путинская армия может готовить масштабную ракетную атаку как месть Украине.

Когда Россия способна совершить ракетную атаку и будет ли она действительно массированной – в комментарии для ТСН.ua военные эксперты назвали наиболее вероятные сценарии, которых следует ожидать в ближайшее время.

"Может ли произойти массированная ракетная атака? Да, безусловно. Будет ли российская армия рефлексировать на действия украинского войска в Курской области? Не думаю", — говорит бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

И добавляет: "Россияне действуют таким образом (осуществляют атаку воздушными целями – Ред.), когда точно имеют верифицированную информацию о целесообразности нанесения поражений по тем или иным объектам. То есть когда объекты доразведаны. И при наличии ресурса. Обратите внимание, что крайняя ракетная атака на пригород Киева – это корейские ракеты. "Искандеров" у россиян не так много, они бьют ними по территории Курской области, пытаясь попасть по нашим подразделениям, проводящим там мероприятия".

По мнению Селезнева, возможная следующая ракетная атака россиян по Украине вряд ли будет связана именно с событиями в Курской области.

"У россиян есть определенные накопленные ресурсы, но они не будут устраивать масштабную ракетную атаку ради атаки. Они будут работать по тем целям, по которым есть уверенность, что это — соответствующие объекты украинской армии. То есть исследовали – ударили, исследовали – ударили. Не думаю, что они будут ориентироваться на массированные ракетные атаки ради того, чтобы просто наносить удар. Будут бить по определенным верифицированным целям", - говорит Селезнев.

Много ли ракет у врага

На этот вопрос Владислав Селезнев ответил так: "Здесь ситуация несколько странная. Наша разведка сообщает о немалом запасе ракет в России. Конечно, оккупанты не могут взять и выпустить его весь — они должны оставлять определенный комплект. С начала войны Россия увеличила производство крыла ракет Х -101 в 7,5 раз, "Искандеров" — более чем в 3 раза, "шахедов" — в 6 раз больше производят. Если у россиян есть ресурс для обстрелов, то почему враг активно не использует его? Может ли срабатывать фактор накопления этих ракет для осуществления массированной атаки? Этот вариант исключать нельзя. Но я остаюсь сторонником мнения о том, что россияне наносят удар по тем целям, по которым у них есть верифицированная информация".

Резюмируя, Селезнев говорит, что путинская армия в известной степени является символисткой и может привязать массированную атаку ко Дню государственного флага и Дню Независимости Украины.

"Есть ключевой вопрос: кто будет находиться в эти дни в Киеве. Сейчас в экспертной среде активно обсуждается прибытие в 20-х числах этого месяца с официальным визитом премьер-министра Индии господина Моди. Я уверен в том, что в тот день, когда господин Моди будет в Киеве, вряд ли массированная ракетная атака может произойти. Хотя опять же. Цинизм ситуации состоит в том, что когда премьер-министр Индии был в Москве, одна из российских ракет прилетела в 400 метрах от индийского посольства в Киеве", - говорит Селезнев.

Готовятся

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не исключает, что ракетная атака может произойти 24 августа или в районе этой даты.

"Атака может быть связана в первую очередь с Днем Независимости, к которому готовятся российские оккупанты. У россиян сейчас следующая тактика нанесения ударов: из-за нехватки ракет они сейчас раз в месяц проводят более-менее мощную атаку. В прошлый раз это было 8 июля. Сейчас, в отличие от предыдущих лет, они комбинируют, чтобы имитировать массированность. Но мы видим, что такое происходит чаще, чем раз в месяц. Преимущественно на протяжении всего месяца - это удары дронами-камикадзе, одиночные удары баллистикой или авиационными ракетами типа Х-59, Х-69, Х-31, Х-38. Так или иначе – они будут готовить ракетную атаку, но она не будет такой апокалиптической, как об этом пишут западные медиа", – говорит Коваленко.

Может быть мощной

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что длительная пауза может свидетельствовать о накоплении ракет.

"За месяц Россия может производить примерно 100 различных ракет. То, что у них осталось – неприкосновенный запас. Речь идет о 15% от того количества, которое было у них до начала полномасштабного вторжения. Уже почти месяц не было массированной ракетной атаки по Украине. Были одиночные обстрелы. Если долго нет ракетной атаки, то это означает, что следующая может стать мощной. Возможна ли она? Возможна. Они сконцентрировали самолеты. Если оккупанты решили осуществить массированную атаку, то речь может идти о приблизительно 100 ракетах. Если решатся залезть в свой неприкосновенный запас, то это может быть ракетный удар с использованием до 200 ракет. Такое теоретически возможно. У них есть такие возможности. Но тогда у них сломается система их защиты", - говорит Гетьман.

Новости ТСН 15:00 12 августа. Продвижение ВСУ в Курской области, чудо-девочка и пожары по Украине

Ранее сообщалось о том, к чему Украина вынуждает Россию.

Читайте также: