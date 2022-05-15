Самая популярная мама Европы: Стефания из песни победителей Евровидение слушает Винника и не воспринимает наряды сына

Песня, с которой Kalush Orchestra уехал на Евровидение, посвящена матери лидера группы – Стефании Псюк, живущей в Калуше.

Женщина смолоду работала на местном химзаводе, потом вела собственный бизнес, сейчас – продавщица в магазине. Человек совершенно непубличный, поэтому смущается от внимания фанатов сына и от интервью, говорится в ТСН.

Блоггеры-зрители Евровидения в восторге от украинской группы. А для некоторых будто настоящее удивление, когда понял, что Стефания – это не любимая девушка, а мама.

Стефания – мама Олега Псюка – лидера группы и сама, кажется, до сих пор не оправилась от того, что сын прославил ее на весь мир. «Мне наверняка под черной панамой нужно ходить, а Олег под розовой, чтобы нас не узнавали. Ну реально! Пошла на базар, а там женщина: "О, Стефания – звездная мама. Можно сфотографироваться?" Можно, но это если бы с моим сыном, понимаю. А я зачем?!», – рассказывает женщина.

Ставшая для сына музой женщина даже не догадывалась. Более того, сначала сама думала, что Стефания — это любимая девушка Олега. «Я читала под каким-то клипом комментарии, там был коммент "где можно найти Стефанию?" Я не привязала это к себе. Я что-то подумала, что это кто-то имел в виду Сашу – девушку его и просто перепутали имя», – добавляет Стефания.

Госпожа Стефания воспринимает любой выбор сына. В свое время смирилась, что он не стал серьезным компьютерщиком, а отправился в легкомысленный шоубизнес. А теперь, поклонница песен Винника, она не просто знает – слушает весь репертуар Kalush Orchestra. «Для меня это как что-то новое было. Но сейчас мне нравятся его песни, с этими его этническими вставками. Все комментарии читаю, интересно, что люди думают», – говорит мама лидера группы.

А вот с тем, как одевается ее сын-рэппер, Стефания никак не смирится. «Когда Олег начал писать тот рэп и ходить в таких штанах, для меня был шок. Я говорила, что так бездомные ходят. Малое, худое, а брюки на 10 размеров больше», – вспоминает женщина.

Человек совершенно непубличный, Стефания смущается от чрезмерного внимания. И зря – убеждают ее калушаны. «Как мама маме – я не просто радуюсь – рада за нее, что она имела возможность услышать от сына такие слова», – говорит одна из калушанок.

«Я ей завидую, должно радоваться! Счастье, что есть такой сын», — убеждают женщины.

А калушские кондитеры уже приготовили сюрприз – в местных магазинах появится новое печенье – Стефания. Говорят, это типичная домашняя галицкая выпечка – слойка с вишневым и смородиновым джемом. «Это домашнее печенье, где тепло от маминых рук. Чтобы тот, кто его пробовал, вспомнил свою маму», — говорят кондитеры.

Стефания также хотела сделать сыну сюрприз – без предупреждения приехать в Турин на финал Евровидения. Не сложилось, потому что в последний момент подвело здоровье. Но сила материнской поддержки помогла даже на расстоянии в полторы тысячи километров.

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