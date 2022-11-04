Самая сложная зима за всю независимость: экс-министр энергетики дал важный совет для украинцев

Бывший министр энергетики Иван Плачков призвал украинцев готовиться к перебоям тепло- и водоснабжением зимой. Он посоветовал, чтобы в каждом помещении был ответственный человек, знающий схему внутридомовых сетей, на экстренные ситуации.

Об этом бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Однозначно, будут перебои с тепло- и водоснабжением. Если не будет электроэнергии, не будет тепла, потому что не будут работать насосы и так далее. Температурный график будет очень низким. Все граждане Украины предупреждены местными властями, и они готовятся (к возможным сложностям — ред.)”, — подчеркнул Плачков.

Он предупредил, если вовремя не слить воду из системы тепло- и водоснабжения, то вся система выйдет из строя.

"Я советую в обязательном порядке, чтобы в каждом помещении, независимо от назначения, должен быть ответственный человек, знающий схему внутридомовых сетей и который сможет закрыть задвижки на подачу теплоносителя, а откроет дринажи, воздушники для того, чтобы слить воду из системы тепло- и водоснабжение. Если этого не сделать, то после остановки циркуляции при минус 10-15 градусов мороза вся система выйдет из строя", — добавил он.

Как Европа и США готовы помочь перезимовать украинцам

Россия целенаправленно бьет по энергетическим объектам, чтобы оставить украинцев без света, воды и тепла. По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты повредили 35-40% объектов энергетики. В США и ЕС готовы помочь украинцам перезимовать.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что страны ЕС готовы поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных атак со стороны России. Она подчеркнула, что сейчас идет работа над увеличением лимитов мощностей.

В Госдепа США сообщили, что помощь Украине предусматривает несколько элементов: системы ПВО и оборудования для восстановления поврежденной инфраструктуры. По словам помощницы государственного секретаря США Карен Донфрид, партнеры работают над тем, чтобы найти такое оборудование и передать его Украине.

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