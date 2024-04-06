Самая старая армия Европы: почему в Украине воюют "деды", когда Россия на фронт забирает от 18 лет

В Украине уменьшили предельно призывной возраст от 27 до 25 лет, соответственно, это позволит мобилизовывать в армию более молодых и выносливых мужчин.

Изменит ли данная инициатива ситуацию в армии и как это скажется в целом на эффективности войск, сайт ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта.

По словам Игоря Романенко, уменьшение призывного возраста связано с необходимостью пополнения личным составом военных частей, которые воюют на фронте, а также формированию резервов, без которых существование армии невозможно.

Затягивание с законом о мобилизации

"Все эти процессы должны происходить за счет мобилизации. А она у нас не была проведена в полном объеме ни с начала войны, ни в 2023 году, когда об этом начали говорить военные. Не произошло и в этом году, потому что законпроект о мобилизации до сих пор не принят". Его все время откладывают, вносят правки. Вопросы затягивают, а ситуация требует немедленного решения. Поэтому проблемы с мобилизацией есть, поскольку изменив только название "военкомат" на "ТЦК и СП", мы принципиально не изменили сам инструмент решения вопросов призыва в Силы обороны. Поэтому и достойных результатов не получили", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Он добавляет, что сейчас над мобилизационным законопроектом работают в Верховной Раде, но этот процесс продолжается не лучшим образом. Пооскольку некоторые парламентарии главным делают не вопрос мобилизации, а демобилизации.

"Это по моему мнению абсурд, указывающий на непонимание реальности ситуации и в целом условий войны. Несмотря на то, что президент сделал достаточно четкое заявление о том, что проведение демобилизации пока не рассматривается, этот вопрос так или иначе поднимается. И это удивляет. Поскольку откладывание вопроса мобилизации на третий год войны, ставит под угрозу ситуацию на фронте", — отмечает Игорь Романенко.

В то же время эксперт соглашается, что процессы по ротации военных на передовой нужно совершенствовать, чтобы дать людям возможность отдохнуть. Но подчеркивает, что над этим нужно предметно работать, а не заниматься болтовней.

Самая старая армия Европы

Относительно уменьшения призывного возраста от 27 до 25 лет, Игорь Романенко отмечает, что это несколько облегчит ситуацию в армии, но кардинальных изменений не принесет.

"Уменьшение призывного возраста нужно было вводить намного раньше, мы с этим несколько опоздали. Средний возраст украинских военнослужащих составляет 42 года. Соответственно, украинская армия считается самой старой в Европе. Это недопустимо, и конечно требует изменений, но на изменения нужно время, которого у нас нет. Думаю, что уменьшение призывного возраста до 25 лет облегчит ситуацию, но стратегически, к сожалению, ее не изменит", – продолжает Игорь Романенко.

Какой возраст солдат самый эффективный

Он добавляет, что из-за постоянных промедлений возраст наших военнослужащих остается очень высоким. Между тем россияне захватывая наши территории времени не теряют.

"Россияне приняли закон относительно оккупированных территорий, там они утвердили призывной возраст от 18 до 30 лет. То есть в армию берут именно молодых людей. Это, кстати, самый оптимальный возраст для армии, когда человек более мобильный, эффективный и пригодный для выполнения разнообразных задач во время штурмовых и оборонных операций с соответствующими физическими нагрузками", – рассказывает Игорь Романенко.

Мобилизация в Украине/коллаж ТСН.ua

Мобилизовать нужно всех?

Эксперт добавляет, что, конечно, было бы лучше, если бы на фронте воевали молодые люди, которым сейчас 25 лет, а не "деды", которым под или за 50. Но у нас пока такового нет. Поэтому всю тяжесть войны на своих плечах тянут именно "старые" бойцы.

"Мы находимся в таком состоянии, когда мобилизовывать нужно всех, кому сейчас от 18 до 60 лет. И честно говоря, через фронт должны пройти все военные Сил обороны Украины. Другое дело, что нужно объективно оценивать физическое состояние каждого новобранца. Этот отбор должен быть взвешенным, то есть не брать на передний край всех подряд, а четко распределять людей по состоянию их здоровья на соответствующие должности, чтобы боец мог качественно выполнять возложенные на него задачи, делать то, что он хорошо умеет", – отмечает Игорь Романенко.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Почему все зависит от командира?

Он добавляет, что армия – это не только первая линия обороны. Это еще и сверх тяжелый физический труд. В разных сферах – логистика, ремонт техники, медицинское обеспечение, снабжение, питание. Именно поэтому вопрос эффективности военнослужащего во многом зависит от командира, насколько глубоко он занимается состоянием военнослужащего, понимает его возможности.

"Именно командир должен видеть перед собой не только солдата, но еще и человека. Понимать, что боец в 53 года вряд ли сможет при полной амуниции пробежать 2-3 километра. И такому человеку нужно дать другую задачу, например выкопать окоп. Здесь все зависит от командира, он должен четко понимать возраст и возможности своего подчиненного. К сожалению, я заранее могу сказать, что в условиях войны такого идеального отношения на сто процентов не будет. Но, безусловно, к этому нужно стремиться", — отмечает Игорь Романенко.

Вопросы к демобилизации срочников

Эксперт подчеркивает, что некоторые требования к военным у нас не всегда отвечают тому состоянию, которое есть сейчас в воюющей стране. Например, увольнение в запас срочников, срок службы которых истек во время действия военного положения.

"Срочная служба у нас не такая уж напряженная в тыловых городах, как, например, у военнослужащих на передовой. Но указ уже вступил в действие. Целый год таких военнообязанных нельзя возвращать на службу. Это не совсем логическая позиция, во время войны. Потому что у этих людей есть главное – опыт несения службы и определенная военная подготовка. А в ситуации, когда нам не хватает людей на фронте, демобилизация срочников выглядит очень странно, как по мне", — подчеркивает Романенко.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Почему важен резерв и его пополнение

Он добавляет, что в последнее время все обсуждают новость о том, что главком Сырский нашел резервы среди военных, которые не воевали, а находились в тыловых частях. Некоторые увидели в этом подвох, мол, зачем тогда мобилизация, если людей в форме хватает.

"На самом деле подвоха здесь никакого нет. В любой армии мира военные разделяются на тех, кто непосредственно воюет на линии фронта и тех, кто обеспечивает их тыл. На 1 воюющего солдата на передовой, работает еще 5-6, которые обеспечивают его всем необходимым. Если такое обеспечение есть, тогда такой боец эффективнее в разы, чем те, кто обеспечивают сами себя. То есть то, что был задействован резерв означает, что его обязательно нужно пополнить, чтобы обеспечение на передовой было качественным, а для этого и нужна мобилизация", — отмечает эксперт.

Романенко напоминает одно из правил войны: какой-любой полководец, командующий либо командир, заканчивается тогда, когда у него заканчиваются резервы.

"Поскольку у нас сейчас нет стратегического резерва, а есть только оперативный, то тому же главнокомандующему Сырскому выполнять задачи, чтобы остановить продвижение противника будет очень тяжело. Мы не можем пока остановить продвижение врага, только делаем это отчасти, чтобы на отдельных направлениях стабилизировать ситуацию. На время сбиваем темпы продвижения, а в целом остановить врага на востоке и юге пока не удалось", — замечает Игорь Романенко.

Должны переходить к обороне / Фото: Associated Press

Работа над ошибками

Военный эксперт говорит, что из-за промедления с мобилизацией и строительством инженерных оборонных сооружений, мы теперь должны все догонять, исправлять допущенные ошибки.

"На отдельных направлениях фронта сейчас есть преимущество противника в ракетном, авиационном, артиллерийском обеспечении, в боеприпасах и в живой силе. Поэтому единственная возможность остановить врага – надежная система обороны. Ее нужно было строить еще летом прошлого года, когда стало понятно, что проводить контрнаступление не удалось. Уже тогда нужно было переходить к обороне и строить инженерные сооружения, а мы их начали строить только в этом году. Теперь все это выглядит как стрельба вдогонку, нам приходится догонять упущенные возможности. Но шанс все исправить еще есть. Поэтому нужно не терять времени и помнить, что в войне побеждает тот, кто работает на опережение ситуации", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о мобилизации от 25 лет: в ТЦК начнут вызывать мужчин для обновления данных и медосмотра.

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