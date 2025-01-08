Самая страшная авиакатастрофа в истории украинской авиации: подробности сбития Боинг-737 над Тегераном

Пять лет со дня одной из самых страшных трагедий в истории украинской гражданской авиации. 8 января 2020 года в небе над Тегераном сбили Боинг-737. 176 находившихся на борту человек погибли. В Иране сначала отрицали свою причастность к катастрофе, а затем признали ошибочное попадание системой ПВО и даже вынесли вердикт 10 военным. Тем не менее, за пять лет родственники погибших так и не получили никаких компенсаций.

На каком этапе находится дело и есть ли шанс на правосудие – корреспондент ТСН Александр Романюк выяснял.

Утро 8 января 2020 года — из аэропорта Имама Хомени по маршруту Тегеран–Киев взлетает пассажирский самолет украинской авиакомпании МАУ. В 6:14, через несколько минут после взлета, связь с рейсом PS 752 пропадает.

В первые часы сложно было понять, что действительно происходило, говорит Александр Полянский. Первая внутренняя информация была, что пропала связь, затем — что самолет упал.

Избиение Боинг-737 над Тегераном/Скриншот с видео ТСН

Впоследствии в Сети появляется видео падающего самолета и — полное непонимание того, что случилось. Позже становится известно — погибли все находившиеся на борту.

Среди жертв — граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании, два украинских пассажира и 9 членов украинского экипажа, которые до последнего пытались спасти падающий самолет, как выяснится впоследствии.

Иранские чиновники сразу заявили, что самолет якобы упал из-за технических проблем. Но в эту версию Украина не поверила. На место крушения вылетели наши эксперты и спасатели. Лететь журналистам в Иран было запрещено. Канал "1+1" был единственным, который отправил туда своего телеоператора Сергея Азаренко. Он полетел с маленьким фотоаппаратом, рискуя попасть за решетку. В конце концов, снятые им кадры разлетелись по телеканалам мира и все увидели отверстия в обшивке самолета от осколков.

На третий день Иран таки признал: самолет сбили его силы ПВО двумя ракетами "земля-воздух" российского производства. Сначала они якобы ошибочно приняли авиалайнер за вражескую цель, потом заявили, что система противовоздушной обороны имела неправильные настройки. Украина сразу заявила, что вместе с международными партнерами потребует честного расследования.

"Обратился к Ирану, Канаде, Швеции и Великобритании о создании международной следственной группы. Я призываю все международное сообщество быть настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы", – говорил президент Владимир Зеленский.

Избиение Боинг-737 над Тегераном/Скриншот с видео ТСН

Вот только Иран слово "расследование" воспринял на свой манер. За пять лет состоялось всего несколько международных встреч. А суд, якобы над виновниками, начавшийся в Иране, проходил в закрытом режиме. Следовательно, имена 10 военных, оказавшихся на скамье подсудимых, мировое сообщество не знает до сих пор. По одной из версий, озвученной иранскими провластными СМИ, системы ПВО были переведены в боевую готовность и сработали в автоматическом режиме. Военные могли отменить пуск, но не сделали этого, потому что это было утро, время намаза. Так ли было на самом деле — узнать невозможно. В апреле 2023 года иранских военнослужащих приговорили к тюремному сроку от одного до 13 лет. После приговора последовал только один краткий комментарий иранских властей:

"Мы пригласили Соединенные Штаты как страну, ответственную за проектирование и строительство самолета, и Украину как страну, которая зарегистрировала и использует самолет, принять участие в этом расследовании".

Избиение Боинг-737 над Тегераном/Скриншот с видео ТСН

Но дальше этого заявления дело не пошло. Иран не захотел добровольно возмещать ущерб. Другого от страны, которая сегодня помогает атакующим Украину россиянам, которые сами сбили гражданский самолет в прошлом месяце, родные и коллеги погибших и не ждали. В настоящее время Украина вместе с партнерами обратилась в международный суд ООН и Международную организацию гражданской авиации, которая будет рассматривать нарушение Чикагской конвенции, которая, в частности, запрещает применять оружие против гражданской авиации. И надеется — рано или поздно виновных в гибели мирных людей удастся наказать.

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