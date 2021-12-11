Самая страшная ночь в истории штата: в США за сутки зафиксировали 24 торнадо (видео)

По меньшей мере, полсотни погибших.

В сутки зафиксировали 24 торнадо: стихия налетела на пять штатов юга и среднего запада США. Больше всего жертв и разрушений в Кентукки. По предварительным данным, погибли до полусотни человек.

Что происходит в регионах – рассказали в сюжете ТСН.19:30 за 11 декабря.

Молнии прорезают ночное небо, а на горизонте возвышается огромный темный вихрь: жуткие кадры пользователи выкладывают в Сеть. Люди говорят, что это была самая страшная ночь в истории Кентукки. Один из торнадо прошел расстояние более 300 километров, сметая все на своем пути.

"Это ужас трудно описать словами. Все наши мнения с пострадавшими семьями. Не менее 50 жителей штата погибли. Вероятно, количество жертв достигнет сотни", — опасается губернатор штата Кентукки Энди Бешир.

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Обломки крыш, разбитые окна, разбитые авитвки, поломанные деревья и оборванные провода: так выглядят города через несколько часов после урагана. Несколько десятков округов оказались без электричества. В городе Мейфилд обрушилась крыша фабрики по производству свечей. На тот момент там было больше сотни работников ночной смены.

О по меньшей мере двое погибших сообщают в Арканзасе. В городе Монетт ураган разрушил дом престарелых. Порывом ветра снесло кусок крыши, а через несколько мгновений обвалилась часть здания. Из-под завалов уже извлечены 20 человек, пять — госпитализированы с многочисленными травмами.

Новости мира: в США стихия вызвала 24 торнадо в сутки - погибли до полусотни человек

Пострадал состав компании Амазон в Эдвардсвилле в Иллинойсе. Торнадо разбил часть павильонов. На кадрах из дрона видна поврежденная крыша. По данным местных СМИ, по меньшей мере, сотня работников заблокирована в уцелевших отсеках. Сколько человек могло оказаться под завалами, точно никто не знает.

"В последний раз я говорила с мужем вечером. Он собирался на склад разгружать свою фуру. Потом уже ночью я узнали, что произошло. В моем доме пропало электричество и телефон разрядился. Я приехала сюда, но, как видите, там все выглядит очень плохо".. Я ужасно волнуюсь", — говорит руководитель полиции Эдвардсвиль МайкФилбек.

Похоже, что полностью разрушена вся южная часть состава, что там внутри может только представить. В настоящее время известно о трех погибших работниках складов. Спасательная операция продолжается. В штатах, пострадавших от стихии, объявили чрезвычайное положение.