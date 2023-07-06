Самая страшная ракетная атака Львова в фото и видео: количество погибших растет, под завалами ищут людей

Российская террористическая армия в ночь на 6 июля нанесла массированный ракетный удар по Львову. Одна из враждебных целей ударила по жилому дому. Известно о 6 погибших и 40 пострадавших, однако разбор завалов продолжается до сих пор. Спасатели говорят, что здание обрушилось практически до первого этажа, поэтому там под завалами все еще могут быть люди.

ТСН.ua собрал все подробности страшной ракетной атаки по Львову со времен войны.

Самая страшная ракетная атака по Львову со времен войны: что происходит на месте

Корреспондентка ТСН Маричка Кужик с места происшествия рассказала, что на вечер продолжаются разборы завалов, поскольку там все еще могут быть люди. Оккупанты попали в памятник архитектуры, дом расположен возле центра города.

Разбор завалов во Львове / Фото: Максим Козицкий / Facebook

"Уничтожены дотла квартиры, сожженные автомобили, все вокруг засыпано стеклом, пеплом и обломками. Сейчас коммунальные службы расчищают двор, а спасатели разбирают завалы. До сих пор на связь не выходит одна из жительниц этого дома. Однако с утра спасатели смогли спасти сразу несколько человек", — говорит корреспондентка ТСН.

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара во Львове

Спикер пресс-службы ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев рассказал ТСН, что под завалами до сих пор могут быть люди.

Российская ракета разрушила жилой дом / Фото: Максим Козицкий / Facebook

"Самыми проблемными остается 2 квартиры, где больше всего разрушений и завалов на 1 этаже. Поскольку это старая застройка, перекрытия здесь полностью деревянные, все строительные конструкции, кирпичи, дерево обвалилось до первого этажа", — говорит он.

Последствия удара по жилому дому во Львове / Фото: Максим Козицкий / Facebook

На сегодня из-под руин извлекли тела шестерых жителей дома. Это 60-летняя мать и ее 32-летняя дочь, которая только обручилась и готовилась к свадьбе, которая должна была состояться через несколько недель. Также под завалами между третьим и четвертым этажом, которым больше всего досталось — нашли тела 35-летнего мужчины и 63-летней женщины. И уже после обеда спасатели достали еще одну погибшую, а в 22:00 – еще одну покойную. Операция будет продолжаться, пока не доберутся до первого этажа.

На месте удара люди ищут своих родственников

В дом, пострадавший из-за ракетного удара, приходят люди, пытающиеся разыскать своих родственников.

Надежда, проживающая на первом этаже, в комментарии ТСН рассказала, что она успела выбежать к укрытию, однако после удара там начала сыпаться стена, а потому она выбежала в поисках другого подвала.

Пострадавшим во Львове оказывают помощь / Фото: Максим Козицкий / Facebook

"Над укрытием начало сыпаться и мы убегали. Единственный оставшийся пожиток — это коцик (плед — ред.)", — говорит потерпевшая жительница Львова.

Одна из пострадавших жительниц дома Елена недавно вернулась из-за границы. Она спасла свою собаку, теперь она ищет своих кошек.

Уничтоженный автомобиль во Львове / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Во Львовской ОВА говорят, что по городу попало три ракеты "Калибр", семь удалось сбить. В городском совете говорят, что планируют восстанавливать поврежденный российской ракетой дом.

Под завалами могут быть люди

Городской голова Львова Андрей Садовый в 22:00 сообщил, что спасательные работы будут продолжаться всю ночь. Под завалами дома может находиться еще 5 человек. Впоследствии стало известно, что тело одной жительницы дома обнаружили. Пока поисковые работы продолжаются.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что к поисковым работам привлекли 668 человек и 139 единиц техники – в том числе спасателей, медиков, полицейских, представителей коммунальных служб, волонтеров.

"Для размещения, питания и оказания психологической помощи развернули 9 палаток. 40 человек временно отселили в модульный городок, гостиницу и детский центр спорта, туризма и экскурсий. Дома остаются полностью отключенными от электро-, газо- и водоснабжения", – написал Козицкий.

Дом, по которому во Львове попала российская ракета / Фото: Максим Козицкий / Facebook

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