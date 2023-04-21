Самая закрытая лаборатория мира взялась помогать Украине: ее результаты нужны по ряду причин

Разыскать живых и добиться справедливости для мертвых. Международная комиссия по пропавшим без вести будет собирать ДНК у украинских семей, которые ищут близких. Исследования в Гааге должны не только помочь в розысках, но и стать доказательной базой для международных судов, говорится в ТСН.

Одна из самых закрытых лабораторий мира принадлежит Международной комиссии по пропавшим без вести. Прежде чем попасть внутрь, сотрудники сдают ДНК-тест, чтобы не было даже шанса на ошибку.

Контейнеры с довольно жутким содержанием сюда доставляют из мест массовых захоронений и военных преступлений. Кости специальным образом обрабатывают, чтобы получить желтый порошок, из которого выделяют ДНК.

Разница между процессами получения ДНК в привычный нам после пандемии "Ковида" способ и из кости погибшего — гигантская. Этот процесс может занять несколько недель. "Мы сравниваем ДНК-профили доноров в нашей базе с посмертными образцами, которые мы исследуем в лаборатории", — говорит глава лаборатории Люси Джонсон.

Доноры – это родственники погибших или пропавших без вести. У них берут кровь или слюну и хранят сам образец на карточках, а его расшифровку в общей базе данных. "Система ищет совпадения между этими значениями, а затем человек повторно проверяет результаты, выданные компьютером", — объясняют специалисты.

У близких родственников совпадение может быть – более девяносто пяти процентов. Это дает результат, который можно использовать в суде, но сначала нужно создать самую базу данных. “Нам нужно собрать данные, как внутри Украины, так и за ее пределами – в сотни тысяч семей. Потому что для корректного опознания нужно собрать ДНК в двух или даже трех семьях — на одного пропавшего. Это та схема, по которой мы действовали на Западных Балканах. Тогда мы проработали данные ста тысяч семей, как на территории бывшей Югославии, так и за ее пределами, даже в Австралии. Чем быстрее мы приступим к этому процессу, объяснив семьям, что даже если они не найдут своих родственников сразу, это увеличит их шансы отыскать их в будущем, тем лучше будет результат”, — отмечают эксперты.

Украинцам исследования ничего не будут стоить — деньги уходят из бюджетов ЕС и США. Комиссия уже запустила украинскую версию сайта, где можно сообщить о пропавшем родственнике или месте массового захоронения. “Вся информация принадлежит семьям. Они решают, для чего она может использоваться и при желании могут удалить профиль из базы”, — добавляют в заведении.

Вывод гаагской лаборатории считается доказательством в международных судах, это научный путь добиться репараций в каждом военном преступлении. Но особенно ценными ДНК – исследования могут оказаться во время розыска насильственно вывезенных Россией детей. Генетический код, в отличие от внешности, с годами не меняется.

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