"Сами не вытягиваем, но все же имеем хорошие сведения": военный эксперт назвал вероятные весенние сценарии войны

Вскоре могут активизироваться вражеские ДРГ, паузы весной в войне не будет, а новая массированная ракетная атака будет тогда, когда россияне разыщут важную цель в Украине.

О том, какой будет война этой весной – в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"С марта 2014 это уже одиннадцатая военная весна в Украине. В середине апреля, конечно, начнется "зеленка", которая будет скрывать действия враждебных диверсионно-разведывательных групп. Соответственно, они значительно активизируют свою деятельность. Весной, в период оттепели, полевые дороги, поля превратятся в сплошное болото и в таких условиях активно использовать тяжелую бронетехнику будет тяжело", — рассказывает Селезнев.

И добавляет: "Но, конечно, что это никоим образом не будет мешать боевой работе артиллерии. Как вражеской, так и артиллерии украинских сил обороны. Есть хорошие известия: последние двое суток интенсивность украинского артиллерийского огня значительно возросла, так что наши пушечники имеют артиллерийские боеприпасы. Увеличение уровня потерь вражеских солдат и вражеской техники является опосредованным свидетельством того, что нам есть чем бить врага и мы активно это используем".

Возможна ли пауза в войне

На этот вопрос военный эксперт отвечает так: "Весна как сезонное явление вряд ли поставит войну на паузу. Войну на паузу может поставить отсутствие ресурсов. Как видим, интенсивность боевых действий не утихает, у врага есть немалый ресурс и он пытается трансформировать этот ресурс в территориальные достижения. Что будет этой весной? Или серьезная динамика, если россияне будут иметь ресурсы для ведения наступательных действий, или будет оперативная пауза, если эти ресурсы будут исчерпаны ”.

Возможные сценарии войны весной

"Что касается действий украинской армии, то эта весна и текущий 2024 год, скорее всего, пройдут под лозунгом стратегической обороны", — считает Владислав Селезнев.

И объясняет: "То есть в то же время, когда части и подразделения, находящиеся на линии боевого столкновения будут то и дело сдерживать все враждебные усилия, будут формироваться стратегические ресурсы и резервы для наших будущих наступлений. Речь идет не только о накоплении оружия и боеприпасов, но и о формировании мобилизационных ресурсов".

По словам Селезнева, интенсивность и финальные аккорды этого процесса напрямую зависят, в том числе, и от того, как быстро будет принят кейс военно-технической помощи от правительства США.

"Очевидно, что в одиночку мы эту опцию не вытянем, даже поддержка наших европейских партнеров не способна полностью удовлетворить все текущие потребности украинской армии ", — говорит бывший спикер Генштаба ВСУ.

Когда возможна новая массированная ракетная атака

"Враг коварен и адаптивен к условиям ведения боевых действий, так что делает все для того, чтобы ударить в тот самый момент, когда мы наиболее уязвимы и тогда, когда мы наименее ожидаем такой атаки", — говорит Владислав Селезнев.

И продолжает: "От практики ракетного и дронового террора враг вряд ли отказался. В последнее время интенсивность ракетных атак действительно несколько снизилась, но такого не скажешь о дронах. От последних постоянно страдает юг нашей страны. Россияне ищут наиболее лакомые для своих ракетчиков цели - объекты военной инфраструктуры, места сосредоточения личного состава. Продолжается накопление ресурса, чтобы в определенный момент, имея верифицированную разведывательную информацию, совершить массированный ракетный обстрел. Активно используя дроны, враг пытается выхолостить наши запасы ПВО. .

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