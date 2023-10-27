Саммит ЕС в Брюсселе: что известно о скандальных заявлениях Орбана и Фицо по Украине

В Брюсселе состоялся саммит ЕС, на котором присутствовали друг Путина Виктор Орбан и новый премьер Словакии Роберт Фицо, известный антиукраинскими заявлениями и выступающий против военной помощи Украине. Также на заседании спорили и об Украине.

Об этом рассказала корреспондентка Радио Свобода Зоряна Степаненко специально для ТСН.

В Брюсселе словацкий премьер повторил многое из того, что от него слышали в разгар его предвыборной кампании. Президент Еврокомиссии заявил, что с сегодняшнего дня Словакия в столице ЕС будет иметь собственное мнение. Украине - военную помощь не будет оказывать, а только гуманитарную.

"А еще заявлял, что и санкции против России не поддержит, пока не будет оценки их влияния на экономики стран ЕС. В частности, его собственной. Все это очень напоминает Виктора Орбана. Новоназначенный премьер Словакии, правда, не стал повторять сотням иностранных журналистов свои заявления и прошел мимо, а глава венгерского правительства с медиа традиционно общался. Извиняться за рукопожатие с Владимиром Путиным, сказал, - не собирается. Выступает и в дальнейшем за прекращение огня между Украиной и Россией", - говорит Зоряна Степаненко.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Фото: Associated Press

Орбан также заявил, что Украина не победит в войне с Россией.

"Сегодня все знают, но не решаются сказать вслух, что эта стратегия провалилась. Очевидно, что это не сработает, украинцы не победят на передовой. Об этом говорит каждый военный эксперт, но политики пока не хотят признать это. Мы должны сказать: план А провалился. Теперь следует готовить план Б", — заявил Орбан.

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Напомним, в Евросоюзе работают над разблокировкой восьмого транша военной помощи для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира.

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