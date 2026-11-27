В Евросоюзе не удалось договориться о совместном бюджете на следующие семь лет / © Associated Press

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В Евросоюзе не удалось договориться о совместном бюджете на следующие семь лет. Лидеры досрочно покинули саммит, на котором обсуждали, в частности, финансирование Украины. Её дальнейшая поддержка — часть более широкой дискуссии о расходах ЕС на ближайшие годы.

Саммит, который должен был сблизить позиции стран, лишь подчеркнул глубину разногласий. В чём их причина? И чего теперь следует ожидать Украине — в репортаже корреспондентки «Радио Свобода» в Брюсселе Зоряны Степаненко.

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Почему лидеры ЕС разошлись ни с чем

От этих переговоров в Брюсселе по традиционно деликатной теме — деньгах — с самого начала не ожидали прорыва. Как и не ожидали такой напряженности. Некоторые лидеры даже бойкотировали переговоры в малых группах.

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Бюджет ЕС, который утверждается на семь лет, сравнивают с пазлом. Составить его непросто: необходимо учесть интересы всех 27 стран:

Семнадцать из них выступают за амбициозную смету с сохранением финансирования для фермеров и менее обеспеченных регионов. В этом лагере — Италия, Румыния, Польша.

Семь стран, которых прозвали «экономными», напротив, хотят уменьшить общий объем бюджета: сократить традиционные расходы и уделить больше внимания обороне и конкурентоспособности европейской экономики. Среди них — Германия, Дания, Нидерланды.

Приоритеты диктуют война в Украине, гибридные угрозы со стороны России и все более острая конкуренция с Китаем. Президент Евросовета предложил провести переговоры в малых группах, а затем обсудить позиции каждого из «лагерей» с их представителями. Но сблизить их не удалось — пока что. Лидеры разъехались из Брюсселя, так и не пойдя навстречу друг другу.

Антониу Кошта, президент Евросовета: «Мы провели очень интересную дискуссию как на пленарном заседании, так и в различных рабочих группах. Достичь соглашения нам не удалось. Что касается распределения средств между различными приоритетами, большинство государств призвало не сокращать финансирование сельского хозяйства и политики сплочённости. Что касается новых собственных источников доходов — мы продолжим работу».

100 миллиардов в проекте бюджета и новый кредит на 45 миллиардов: кто против

Дальнейшее финансирование Украины стало одной из тем обсуждения. В проекте следующего бюджета ЕС для нее предусмотрено 100 миллиардов евро. А также возможность брать новые кредиты — все понимают, что этих денег на семь лет не хватит. Только в следующем году Киеву потребуется дополнительно 70 миллиардов евро. Евросоюз готовится предоставить 45 миллиардов. Еврокомиссия выдвинула соответствующее предложение незадолго до саммита.

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Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: «Мы предоставляем Украине все необходимые средства для ведения переговоров с позиции силы. И начинается это с ожидаемой финансовой и военной поддержки. Я рада, что наше предложение получило широкую поддержку. Вы уже обозначили позицию 24 государств-членов. Теперь завершение этой работы — в руках Совета ЕС».

Из 27 стран ЕС предложение о предоставлении нового кредита Украине поддержали 24 — об этом и говорит глава Еврокомиссии. Не готовы участвовать в нём Чехия, Словакия и Венгрия. Как и в случае с предыдущим кредитом на 90 миллиардов евро. В Праге считают, что и так помогают Украине своими взносами в бюджет ЕС, а в Братиславе и Будапеште предпочитают помогать на своих условиях.

Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии: «Я рассказал о своей поездке в Закарпатье, которой многие интересовались, — сказал, что мы стараемся открыть новую главу в отношениях между Украиной и Венгрией. Я сказал, что на этот раз мы тоже привезли гуманитарную помощь. Я и другие коллеги обратили внимание на то, что есть государства-члены, которые по-своему поддерживают воюющую Украину и проявляют солидарность с ней».

Крайний срок в декабре и риск, связанный с выборами во Франции

Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украине понадобится не менее 115 миллиардов евро, чтобы выстоять. 25 из них ещё предстоит найти, даже если Евросоюз одобрит новый кредит. Россия усиливает удары по украинскому тылу. А вместе с интенсивностью атак растут и потребности Украины.

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В Брюсселе намерены договориться как о многолетнем бюджете, так и о финансировании Украины на следующем саммите в декабре. Эмманюэль Макрон предупреждает: если не успеют до конца года, переговоры о бюджете придется отложить до завершения президентских выборов во Франции. В опросах лидирует Марин Ле Пен, которая в случае победы обещает сократить взносы Франции в бюджет ЕС и прекратить двустороннюю финансовую помощь Украине.

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