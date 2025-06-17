Саммит G7 в Канаде: "побег" Трампа и заявления американского лидера о Путине

Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп досрочно покинул саммит «группы семи» в Канаде. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит объяснила — президент решил вернуться домой из-за событий на Ближнем Востоке. Сам Трамп написал на «Трус соушл», что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Сегодня к саммиту G7 в Канаде должен присоединиться президент Украины Владимир Зеленский — он намеревался говорить с Трампом о покупке оружия.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Кошеленко.

В лучах заходящего солнца, во время группового фото с лидерами группы семи, Дональд Трамп забирает все внимание журналистов. Его пресс-секретарь Кэролайн Левит только что сообщила в соцсети X — президент США досрочно покидает саммит и возвращается домой из-за событий на Ближнем Востоке.

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«Должен вернуться. Это очень важно. Хочу только поблагодарить замечательного хозяина, фантастическая работа, спасибо Канаде. Но, наверное, вы видите то, что и я. Должен вернуться как можно быстрее», — заявил Трамп.

От этих объяснений Трампа не становится понятнее, почему он прерывает участие в саммите. Премьер-министр Канады лишь зронит на ходу — что понимает причины.

Впрочем за кулисами понимания не было, пишет «Ньйю Йорк Таймс». Все, кроме Трампа, лидеры выступали за деэскалацию на Ближнем востоке. Президент США не согласился подписать такое заявление.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным для обсуждения совместного заявления, не объяснил, почему президент против подписания. Проект заявления не был обнародован, но его копия есть в «Ньйю Йорк Таймс», в нем содержится призыв как к Израилю, так и к Ирану, прекратить нападения друг на друга, в результате которых за последние несколько дней погибли десятки людей в обеих странах.



Трамп стоит перед критически важным выбором, вступать ли в войну на стороне Израиля. А именно — уничтожать ли укрепленный глубоко под землей завод по обогащению урана в Фордо. Об этом его якобы попросил премьер-министр Израиля Нетаньяху, ведь пробить укрепления в скалах способны только американские бомбардировщики В-2. На вопрос журналистов, намерены ли США вмешиваться, Трамп ответил, что не хочет обсуждать вопрос. Впрочем, на «Трус соушл» оставил такое сообщение: «Иран не может иметь ядерного оружия. Я повторял это не раз!»

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Президент Франции Эманюэль Макрон после того, как Трамп покинул собрание, заявил: переговоры о деэскалации продолжаются.

«Президент Соединенных Штатов несколько минут назад сказал, что переговоры продолжаются, и это хорошо. Поэтому, если США смогут обеспечить прекращение огня, это очень хорошо, и Франция это поддержит, и мы надеемся, что они это сделают», — говорит Эммануэль Макрон.

Во вторник к лидерам группы семи присоединится Владимир Зеленский. Второй день саммита планировали посвятить Украине. Зеленский рассчитывал говорить с Трампом о приобретении оружия. Также Украина вместе с партнерами собиралась убеждать США в необходимости усиления санкционного давления на Россию, включая установление ценового потолка на нефть. До того, как покинуть саммит, Трамп успел заявить: то, что Россию выгнали из группы восьми — вообще было ошибкой, которая привела к войне.

«Это было большой ошибкой. У вас не было бы этой войны. Ваш враг был бы за столом переговоров. Я даже думаю, что он на самом деле и не был врагом в то время. Не было никакой концепции. Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не произошло. Но так же, если бы он был членом того, что тогда называлось G8 — это всегда была G8 — у вас бы сейчас не было войны», — заявил он.

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Россию исключили из группы восьми еще в 2014 году — сразу после незаконной аннексии Крыма. Трамп не раз публично выступал за возвращение Путина в элитный клуб.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТРАМП на СКАНДАЛЬНОЙ НОТЕ САМОУСУНУЛСЯ с саммита G7! КАК ТЕПЕРЬ БУДЕТ с вопросом по УКРАИНЕ?