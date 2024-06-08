Саммит мира в Швейцарии: о чем хотят договориться без Путина — обзор

Украина планирует собрать почти сотню стран со всего мира для того, чтобы обсудить только 3 вопроса.

Уже 15-16 июня состоится долгожданное событие, которое должно помочь Украине и всему цивилизованному миру сделать первый весомый шаг к миру в Украине. Одной из задач Саммита мира стало привлечение стран так называемого Глобального Юга, и здесь у Киева есть важные успехи. Впрочем, и неприятные моменты тоже есть – в частности, на саммит не приедет президент США Джо Байден. Эксперты и журналисты со всего мира внимательно следят за этим и уже бьют тревогу, ведь такой шаг от важнейшего союзника может показаться слабостью Запада перед Кремлем.

О том, как идет подготовка к важнейшему событию июня 2024 года и о чем хотят договориться на Саммите мира, рассказал Артем Зябкин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Три вопроса и более ста стран

Украина планирует собрать почти сотню стран со всего мира для того, чтобы обсудить только 3 вопроса. Уже 15 июня в городке Бюргшлосс под швейцарским Люцерном Украина и неравнодушные к ней страны будут обсуждать ядерную безопасность, продовольственную безопасность и возвращение похищенных украинских детей.

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Документ, финальный вариант которого еще может изменяться по результатам переговоров, содержит три основных принципа.

Во-первых, ядерные энергетические объекты должны быть безопасными, а любая угроза применения ядерного оружия недопустима. Ядерные установки, включая электростанцию в Запорожье, должны работать под контролем Украины и в соответствии с принципами Международного агентства по атомной энергии.

Во-вторых, продовольственная безопасность не должна быть "оружием" – должна быть гарантирована свободным судоходством в Черном и Азовском морях. Украина должна иметь доступ к третьим сторонам своей сельскохозяйственной продукции.

Третий принцип говорит о необходимости возвращения Украине всех пленных, включая всех "депортированных и незаконно перемещенных" украинских детей и гражданских.

Что хотели раньше?

Как пишут журналисты, сначала Украина хотела обсудить на этом саммите сразу все 10 пунктов, но потом отказалась от этой идеи.

Украинская формула мира, или как ее еще называют "Формула Зеленского" — это должен быть комплексный документ, который бы охватил все стороны и проблемы этой многогранной войны: от ядерной и экологической безопасности до политического и военного урегулирования из РФ, в частности выход путинской армии за пределы международно признанных границ Украины 1991 года, а также справедливое наказание для самого диктатора.

Похоже, здесь и начались проблемы. Источники медийщиков говорят, что Украине пришлось урезать программу саммита, чтобы попытаться привлечь больше участников. Журналисты издания "Европейская правда" ознакомились с проектом документа, который хотят рассмотреть и подписать на саммите. Они говорят, что у документа много уступок, которые продавили Швейцария и страны Глобального юга, чтобы присоединиться к саммиту.

Подводные камни Саммита мира

Журналисты отмечают, что еще в конце 2023 — начале 2024 года, когда эту формулы мира только обсуждали, никакой "зрады" там не было. Напротив, формулу мира кулуарно чаще называли формулой победы Украины.

Ее идея заключалась в том, чтобы большинство стран мира обсудили и согласовали условия окончания войны в Украине, а затем посредством давления заставили Россию пойти на все 10 пунктов формулы Зеленского. Но в Киеве не просто ждали реакции мира, а провели ряд подготовительных встреч: в Джидде (Саудовская Аравия), Копенгагене (Дания), на Мальте и в швейцарском Давосе.

Но единственным действительно "победным" событием стала встреча советников в Джидде, ведь там к переговорам удалось привлечь Китай, и это, по сути, нейтрализовало активного адвоката "альтернативного мирного плана". Но успех оказался одноразовым: вскоре китайцы нашли повод обидеться на Киев из-за одного из голосований в Генассамблее ООН и вышли из диалога по мирному плану.

А одновременно – перешли к более активной поддержке агрессора на поле боя.

Дальше была пощечина от Пекина, когда китайский представитель находился в Давосе рядом с местом очередной встречи советников, но демонстративно проигнорировал ее. Киев до сих пор не прекращает попытки вернуть китайцев за стол переговоров, но все они (ожидаемо) были напрасными.

Журналисты предостерегают

Авторы статьи "Европейской правды" имеют справедливые оговорки! Хотя неучастие Китая и является проблемой, значительно уменьшившей количество стран Глобального юга, которые приедут на саммит, но она — не основная. Журналисты обеспокоены, с чем Украина подошла к "первому раунду переговоров". Речь идет о сложной ситуации на фронте, поддержке партнеров и отсутствии полной изоляции РФ.

“Украинские дипломаты получили указание во что бы то ни стало добиваться принятия совместного решения саммита, то есть понравившегося всем участникам – от Польши и Британии до Аргентины и Конго. Хотя было очевидно, что при таком широком консенсусе решение не будет точно отвечать украинским амбициям”, — говорится в публикации “Европейской правды”.

Словом, одержав в 2023 году реальную дипломатическую победу, когда удалось "забетонировать" украинскую "формулу мира", в 2024 году Киев собственноручно поставил это достижение под угрозу. Хотя никто не заставлял украинскую сторону торопиться с проведением саммита.

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Но сами же участники Саммита дожали важные изменения в документ, которые делают его уже не таким и желательным для Украины, пишут журналисты, которые смогли с ним ознакомиться. Ключевое изменение – это то, что "мирный план Зеленского" не является безальтернативным или даже ключевым документом для урегулирования войны. Теперь речь идет о том, что участники саммита основываются на "украинской формуле мира и других мирных предложениях", без особой роли любого из них. Следовательно, категорически неприемлемый для нас план Китая (в котором отдельные пункты больше похожи на составляющие капитуляции Украины), или африканский план, который в свое время одобрил Путин, или другие идеи, каждая из которых основывалась на уступках Украины агрессору – получают ровно такую же легитимность, как и украинский мирный план

Из проекта якобы вычистили также все пункты, которые могли служить мостиком к "мирному плану Зеленского", как перечень его пунктов. И, конечно, теперь вообще ничего нет о той идее, с которой Банковая исходила первоначально – что государства-участники первого Саммита мира должны разделиться на группы и разрабатывать дорожные карты воплощения этих пунктов.

Каков будет результат Саммита мира?

В Саммите мира могут принять участие более 150 стран. На 2 июня точно приедут в Швейцарию 106 стран. Неплохой результат, ведь среди них много неевропейских стран, например Индия — извечный оппонент Китая в его регионе, а также Южная Корея, Япония, Филиппины, Аргентина. Впрочем, кроме Китая, туда не поедут такие тяжеловесы в своих частях мира, как Южно-Африканская Республика и Бразилия. Они считают, что без РФ там делать нечего.

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Но до старта Саммита еще есть время и президент Зеленский как раз активно продвигает его и отправился в важное турне: был на Филиппинах, в Катаре, где обсудил вопрос освобождения пленных, а 6 июня прилетел во французскую Нормандию.

В то же время, говорят, что президент США Джо Байден отказался лично посетить Саммит, ведь будет в Америке собирать пожертвования для президентских выборов. Ситуация у него на избирательном фронте нелегкая, ведь Трамп пока собрал больше денег от богатых меценатов, а значит, Байден рискует проиграть предвыборную гонку. Вместо него на саммит прилетит вице-президент США Камалла Харрис и советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. Зеленский уже критиковал такое решение, а до саммита может еще пообщаться с Байденом.

Быстрого окончания войны после саммита мира украинцам ожидать не стоит. На этом, кстати, 6 июня акцентировал даже канцлер Германии Олаф Шольц.

"Там не будет мирных переговоров. Мы все еще далеки от этого, пока Россия верит, что сможет добиться своих целей на поле боя. Но в том, что граждане беспокоятся о мире, нет ничего наивного или неприличного", — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "САМИТ МИРА ДЛЯ УКРАИНЫ: стало известно, о чем хотят договориться без Путина!"

Напомним, российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что президент РФ Владимир Путин изо всех сил пытается сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, чтобы не допустить дипломатических успехов президента Украины Владимира Зеленского. Путин сейчас сосредоточился лично на Зеленском.

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