Саммит надежды или разочарования: ЕС готов сказать Украине "да", но не знает, что делать с Орбаном

Не исключено, что в последнюю минуту саммита ЕС Виктор Орбан все же изменит свое мнение, если Брюссель предложит ему больше, чем Москва.

Уже 14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит ЕС, где Украина ожидает получить официальное да начала переговоров о вступлении. Для Киева это без преувеличения историческое событие, ведь еще одно место на пути к евроинтеграции мы преодолеваем на десятую годовщину Евромайдана и Революции Достоинства, когда Россия пошла открытой войной против Украины. Мы осознаем, что процесс не будет быстрым. И, несмотря на прошлогодние заявления премьера Дениса Шмыгаля о готовности к вступлению уже через два года, вряд ли это возможно.

Во-первых, предстоит еще много реформ и адаптации к европейскому законодательству. Наши соседи, вступая в ЕС, прошли этот путь в среднем за 7 лет.

Во-вторых, скандал с Польшей об экспорте украинского зерна и блокада польскими перевозчиками украинской границы, которая длится уже второй месяц, а к ним на днях присоединились словаки и венгры, наглядно демонстрирует, что экономическая часть нашей евроинтеграции будет наиболее проблемной.

В-третьих, такие страны, как Венгрия, Словакия и Нидерланды, где у власти ультраправые, антиевропейские и открыто пророссийские политики, как в случае с Виктором Орбаном, уже блокируют наше продвижение в ЕС. И даже сам Брюссель не знает, что с ними делать.

Историческое решение декабрьского саммита ЕС о начале официальных переговоров о вступлении уже в кармане Украины? Или пророссийский Орбан в случае Путину все заблокирует, поэтому украинцам лучше не очаровываться? И от чего действительно зависит наше будущее вступление в ЕС? ТСН.ua собрал ответы в этом тексте.

Путь в ЕС: от безысходности до официальных переговоров о вступлении

Из Аргентины, где Владимир Зеленский участвовал в инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея и даже лично виделся с венгерским премьером Виктором Орбаном (но об этом ниже в этом тексте – ред.), украинский президент летит в Вашингтон на фоне огромных проблем с последующей американской помощью.

ТСН.ua уже писал, что из-за заблокированного республиканцами Конгргеса (ранее это были в основном трамписты, однако, по мере роста президентских рейтингов Дональда Трампа, им начали подыгрывать и большинство других их однопартийцев, которые в целом очень нас поддерживают), США не могут выделить Украине пособие на 2024 год. Деньги на оружие почти на нуле, на прямую бюджетную помощь уже исчерпаны. Именно поэтому президент Зеленский лично уезжает в Вашингтон: сначала встретится с Джо Байденом, а затем — с конгрессменами.

На этом фоне саммит ЕС в Брюсселе 14-15 декабря, где мы рассчитываем услышать о начале официальных переговоров о вступлении, должен стать для Украины действительно победным. Заявку на членство Киев направил в Брюссель 28 февраля 2022 — на четвертый день полномасштабного российского вторжения. Тогда это казалось скорее фантастикой, ведь западные столицы не верили, что Киев устоит, потому что нам давали три дня – максимум несколько недель. Правда, и до 24 февраля 2022 года о возможном членстве Украины в европейских столицах говорили неохотно, даже несмотря на появление весной 2021 года ассоциированного трио – формата интеграции Украины, Молдовы и Грузии (последняя из него уже выпала, да и формата больше нет).

Однако уже 23 июня 2022 года Украина вместе с Молдовой получила статус кандидата на вступление в ЕС. Это была первая важная ступень, преодоленная на пути к нашей евроинтеграции во времена полномасштабного российского вторжения. Вторую мы надеемся преодолеть на саммите ЕС 14-15 декабря. ТСН.ua уже писал, что важным условием для этого стал ежегодный отчет Еврокомиссии о расширении, опубликованный в начале ноября, где странам-членам рекомендовали открыть официальные переговоры о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы на саммите в декабре.

Однако есть как минимум два препятствия: реформы и Венгрия.

Об Венгрии и Викторе Орбане, угрожающем заблокировать нашу евроинтеграцию, ТСН.ua подробно расскажет во второй части этого текста. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ЕС хочет принять решение об открытии переговоров. Однако прорабатываются и запасные пути — как поступить, если в частности Венгрия все заблокирует.

"Это решение все равно состоится. Если кто-то хочет, чтобы оно произошло не на этой неделе, а через несколько недель или месяцев – это плохо, но это решение все равно будет, потому что нельзя остановить ход истории. ЕС понимает, что непринятие этого решения также будет означать блокирование расширения ЕС на другие страны. И у них есть осознание, что это будет иметь ужасные последствия для репутации ЕС", – заявил Кулеба.

Именно поэтому до саммита ЕС 14-15 декабря Украина пыталась максимально выполнить все рекомендации ЕК, указанные в отчете, чтобы у таких стран, как Венгрия, не было претензий к Украине, что мы чего-то не выполнили, поэтому не готовы к открытию официальных переговоров. о вступлении. На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроекты об увеличении состава НАБУ с 700 до 1000 человек, усилении самостоятельности и независимости САП, выведя ее из-под порядка Офиса генпрокурора, и расширении полномочий НАПК по конкурсному отбору руководителя, его заместителей и прокуроров.

Кроме этого, украинский парламент одобрил изменения в ряд законов о правах нацменьшинств по получению образования в Украине на официальных языках ЕС (нововведения не будут распространяться на русский, хотя сначала в правительственном законопроекте вводился запрет на образование на этом языке всего на 5 лет). Поэтому на данный момент невыполненным осталось лишь одно условие ЕК – принятие закона о лоббизме – что, по словам экспертов, во время войны выглядит не очень возможным. Хотя он уже зарегистрирован в ВР.

Однако эксперты напоминают: даже если бы Орбан не вставлял нам палки в колеса, официально переговоры о членстве с Украиной ЕС начал бы только в марте. На саммите 14-15 декабря лидеры примут, если преодолеют вето Венгрии, чисто политическое решение, предоставив свой зеленый свет.

"После саммита начнется подготовка к первой межправительственной конференции, когда и будут открываться переговоры. Это опять же зависит от реформ. И март – дедлайн по этим дополнительным реформам, о которых ЕК написала в своем отчете (большинство из которых уже выполнено на бумаге, но еще не заработала – ред.) Однако март был избран не просто так, потому что именно в марте состоится последний перед выборами в Европарламент запланированный саммит, а затем выборы (в июне – ред.), новая ЕК и мы не знаем, что будет дальше "То есть для нас очень важно запустить этот процесс. Потому что, если мы заходим в логику выборов, это отдаляет нас на полгода, возможно даже больше, от этого решения", — прокомментировал ТСН.ua старший аналитик Центра "Новая Европа" Леонид Литра.

Вето Орбана: шантаж ЕС и игра на стороне Путина

Еще ни одно государство, вступая в ЕС, не проводило реформ, находясь в состоянии полномасштабной войны. И действительно, страны-члены блока должны уделять больше внимания именно усилению безопасности Украины и нашей победе в войне с Россией. В интервью BBC первая леди Елена Зеленская предупредила: если страны Запада не продолжат свою поддержку, украинцам грозит смертельная опасность. Однако, чем больше по Западу распространяется волна ультраправого популизма, а не редко представители таких политсил откровенно играют на стороне Кремля, тем сложнее принимать соответствующие консенсусные решения. Дело ведь не только в том, что Орбан блокирует политическое решение об открытии с Украиной официальных переговоров о вступлении.

На кону также: более 50 млрд евро помощи для Украины (решения по одобрению этого пакета на 2024-2027 годы, который должен пойти на восстановление, реконструкцию и модернизацию нашей страны, также должны быть приняты на саммите ЕС в декабре – ред.); и военная помощь Украине из Европейского фонда мира на 20 млрд. евро на следующие 4 года. Орбан грозится заблокировать эти два решения.

"По нашему мнению, никаких условий для начала переговоров о вступлении Украины не выполнено. Как мы можем говорить о присоединении страны, последние два года находившейся в состоянии войны, с государственной администрацией, которая работает только благодаря иностранным деньгам, с уровнем коррупции, с 20 % территории страны, которая оккупирована. Как кто-то может предположить, что страна готова к переговорам о вступлении?", — заявлял представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

И никакие сигналы из Брюсселя о возможном разблокировании для Венгрии ранее замороженных десятков миллиардов евро из-за проблем с демократией, свободой слова, верховенством права и коррупцией, не возымели действия на Виктора Орбана. Эксперты предполагают, что он будет торговаться до последней минуты саммита ЕС, а затем все же проголосует за все решения по Украине. Однако, на самом деле, это лишь догадки, ведь за последние несколько месяцев количество условий официального Будапешта только росло: от мифических притеснений прав венгерского нацменьшинства в Украине до слов Орбана, что Украине никогда не победить Россию.

На прошлой неделе в ЕС откровенно сказали, что у них нет "плана Б", если Венгрия таки заблокирует начало официальных переговоров о вступлении с Украиной. Не помогла и встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Виктором Орбаном. Хотя венгерский премьер и назвал ее "прекрасной", но затем повторил все свои предварительные заявления о "коррумпированной Украине", с/х которой грозит целому ЕС. Поэтому, по мнению венгерского премьера, лучше не переговоры по вступлению с Украиной начинать, а заключить договор о стратегическом партнерстве.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил, что позиция Венгрии вредит единству ЕС. Некоторые европейские лидеры откровенно обвиняли Орбана в том, что он занял пророссийскую позицию. Европейские СМИ даже писали, что в Венгрию могут применить статью 7 Договора о ЕС, позволяющую прекратить право голоса страны-члена о решениях блока. Однако не все в ЕС это поддержали, считая, что могут спровоцировать выход Венгрии из ЕС. Поэтому обсуждается компромиссный вариант: перенести начало официальных переговоров о вступлении с Украиной на весну 2024 года (как, по сути, и планировалось с самого начала), а пакеты на 50 млрд и 20 млрд евро порезать на меньшие ежегодные суммы выплат.

В понедельник, 11 декабря, в Брюсселе была подготовительная встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС до саммита 14-15 декабря. Находившийся там Дмитрий Кулеба отметил, что ВРУ приняла три из четырех законов, которые ЕК указывала в своем отчете в ноябре, в том числе закон об образовании, которого требовала Венгрия.

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"Мы можем попрыгать, потанцевать, если это нужно дополнительно. Но я считаю, что нужно честно играть игру. Если нам говорят что-то сделать, и мы это делаем, это должно быть зарегистрировано как результат и принято и служить основой для принятия решений", – отметил Дмитрий Кулеба в Брюсселе, отвечая на вопрос о Венгрии.

Однако, возможно, есть и другая причина такого дерзкого поведения Виктора Орбана. По мнению заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, Будапешт уже не раз выражал готовность стать площадкой для украинско-российских переговоров.

"Виктор Орбан удовлетворяет пожелания Москвы по блокированию санкций, торможению поддержки Украины и отложению решения о переговорах Украины по членству в ЕС, чтобы, формально находясь в ЕС и НАТО, иметь теплые отношения с Кремлем, а таким образом – идеально подходить на роль посредника. Правда, в победу Украины Виктор Орбан не верит, так что такие переговоры при его посредничестве могут стать разве что переговорами о капитуляции", — писал Сергей Герасимчук в своей статье для ТСН.ua.

Подробности личной, хотя и короткой, встречи Зеленского и Орбана в Аргентине неизвестны, как и то, изменил ли свое мнение венгерский премьер — отказался ли от блокирования решений по Украине на саммите ЕС. Кустарник к костру добавляет еще и двухдневный визит венгерских чиновников в Вашингтон, которые едут убеждать республиканцев прекратить американскую военную помощь США. Поэтому на самом деле рычагов давления на Будапешт здесь больше имеют Париж и Берлин, чем Киев, доказывая, почему Украину следует поддерживать. Однако, не исключено, что в последнюю минуту саммита Виктор Орбан все же изменит свое мнение, если Брюссель предложит ему больше, чем Москва. Хотя, как известно, аппетит приходит во время еды, поэтому, удовлетворив очередные прихоти Орбана сейчас, в следующий раз он попросит гораздо больше.