Саммит НАТО-2023 в Вильнюсе: что говорят политики об ожиданиях для Украины – главные заявления

11-12 июля 2023 г одав Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО-2023, на который соберутся главы стран-членов Альянса. В рамках саммита пройдет первое заседание Совета Украина-НАТО. Среди ключевых тем – перспектива вступления Украины в Альянс, гарантии безопасности и дальнейшая военная поддержка в борьбе с агрессией России.

Свой визит в Вильнюс подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

ТСН.ua собрал главные заявления украинских и западных политиков об ожиданиях от саммита НАТО по поводу будущего членства Украины.

"Де-факто Украина уже в Альянсе" – Зеленский

Накануне саммита НАТО, вечером, 10 июля, Владимир Зеленский подтвердил, что едет на саммит в Вильнюс. Он заявил, что "де-факто Украина уже в Альянсе", а сейчас идет работа "над конкретными словами такого подтверждения".

"Все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас – сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", – сказал глава государства.

Кулеба: в НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 10 июля заявил, что после длительной дискуссии страны-члены НАТО согласились отменить План действий по членству для Украины на пути вступления в Альянс.

Дмитрий Кулеба также призвал правительство Германии отказаться от торможения вступления Украины в НАТО. Он напомнил, что Украина обещала вступление в НАТО в 2008 году, однако с тех пор НАТО очень мало сделало для того, чтобы это членство стало реальностью.

Украина станет членом НАТО – Резников

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина станет членом НАТО. По его мнению, Альянс сам заинтересован, чтобы Украина присоединилась к ним, поскольку Украина является единственной страной в мире, которая имеет боевой опыт в борьбе против российской агрессии.

Столтенберг о подробностях будущего Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украине могут предложить присоединение к Альянсу без ПДЧ и программу поддержки, которая должна приблизить наше государство к стандартам НАТО.

Он сообщил, что предложил такой пакет в отношении Украины в НАТО:

создание Совета Украина-НАТО;

отмена ПДЧ для Украины;

программа практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО.

​ Членство Украины в НАТО преждевременно – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что война России в Украине должна закончиться, прежде чем Альянс сможет рассмотреть вопрос о нашем членстве в НАТО. Тем не менее, американский лидер подчеркнул, что США и их союзники по НАТО будут продолжать обеспечивать президента Владимира Зеленского и его силы безопасностью и вооружением, необходимым для прекращения войны с Россией.

"Я не думаю, что у НАТО есть единодушие относительно того, вводить или нет Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны", – сказал Байден.

"Украина должна стать членом НАТО" – Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО, что он поддерживает членство Украины в НАТО.

"Украина должна стать членом НАТО. Время обещаний истекло, надо смотреть, как это обеспечить", — заявил президент Литвы.

Литовский президент отметил, что необходимо выходить за рамки языка Бухарестского саммита, который говорит лишь о "открытой двери". Он отметил, что важно принять решение, которое сделает членство Украины в НАТО не только теоретической возможностью, но и практической реальностью.

Саммит должен озвучить конкретное содержание вступления Украины в НАТО – Франция

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Вильнюсский саммит должен дать возможность закрепить поддержку Украины со стороны Альянса на долгосрочной основе и предоставить конкретное содержание ее перспективе вступления в НАТО.

Также она отметила, что Франция работает параллельно с рядом партнеров по определению гарантий безопасности, которые мы могли бы предоставить Украине не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в НАТО.

Шольц о необходимом условии для вступления Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО возможно после выполнения непременного условия – разрешения всех территориальных споров и завершения войны, которую разрешила Россия.

При этом глава немецкого правительства отметил, что ФРГ является одной из ключевых стран, которые должны проработать все гарантии безопасности нашего государства.

В преддверии СМИ писали, что Германия готовится заблокировать заявку Украины на членство в НАТО. Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Североатлантический союз к войне с Россией.

Украина присоединится к ускоренной процедуре – Британия и Польша

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау заявили, что вступление Украины в НАТО, вероятно, будет по сокращенной процедуре, поскольку Вооруженные силы Украины уже имеют на вооружении оборудование, предоставленное Альянсом и умеющее им пользоваться.

Вступление Украины только после войны – Италия

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина вступит в НАТО только после окончания войны с Россией.

"Я считаю, что правильный выбор – дать начать работать Совету Украина – НАТО, чтобы подготовить почву для будущего членства, которое обязательно должно состояться после войны", — заявил министр.

Украина заслуживает членства в НАТО — Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку территориальной целостности Украины и заявил, что страна заслуживает членства в НАТО.

По данным СМИ, союзники разработали несколько вариантов гарантий и механизмов безопасности для Украины. Среди них – поставка военного оборудования, сотрудничество в военной сфере, реформирование Министерства обороны Украины по модели НАТО. В Вильнюсе может быть одобрена многосторонняя декларация по отдельным обязательствам стран по Украине.

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