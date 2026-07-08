Саммит НАТО в Анкаре: что говорят о войне в Украине, угрозе со стороны РФ и неожиданном заявлении главы Польши

В Анкаре начался саммит НАТО / © ТСН.ua

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Саммит НАТО в Анкаре начал работу. В итоговой декларации будет подтверждено, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для Альянса, — заявил генеральный секретарь Марк Рютте. Кроме того, он заверил, что Соединённые Штаты остаются верными участниками НАТО, несмотря на опасения, что Дональд Трамп может вывести часть американских войск из Европы, и его новые заявления в отношении Гренландии.

Подробности из Анкары — собственная корреспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Что известно о саммите НАТО в Анкаре

Лидеры стран НАТО официально приступили к работе в Анкаре. По словам генерального секретаря Альянса Марка Рютте, главная тема этого года — полная реализация решений, по которым союзники достигли согласия ранее. А именно — увеличение расходов стран-членов на коллективную оборону, на чём категорически настаивают Соединённые Штаты. А также — стратегическая помощь Украине.

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В кулуарах встречи наблюдается высокая дипломатическая активность: лидеры проводят совместные заседания, обсуждают итоговые документы, а фотографы делают традиционные семейные снимки глав государств НАТО.

Деньги для Киева и альтернативные мнения в кулуарах саммита

Марк Рютте подтвердил журналистам, что в итоговой декларации Россия вновь будет четко названа долгосрочной угрозой для Альянса. На непосредственные оборонные нужды Украины, как ожидается, будет гарантированно выделено по 70 миллиардов евро — отдельно на этот год и на следующий. Многие лидеры альянса в своих вступительных речах публично подтверждали свою непоколебимую приверженность поддержке Киева.

Впрочем, в ходе саммита прозвучали и альтернативные мнения. Премьер-министр Болгарии Румен Радев, например, подтвердил, что его страна больше не будет оказывать военную помощь Киеву, и начал пугать европейских коллег ядерной эскалацией со стороны Российской Федерации.

Со своей стороны премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что накануне у него состоялась краткая кулуарная беседа с Владимиром Зеленским, в результате которой лидеры предварительно договорились о проведении двусторонней встречи в ближайшее время.

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Польско-украинские отношения и встреча с лидером США

Президент Польши Кароль Навроцкий также подробно поговорил с президентом Украины в кулуарах саммита в Турции. Польский лидер отметил, что, хотя сложный конфликт на фоне различного понимания совместной истории УПА между странами сохраняется, но всегда есть место для дипломатии и конструктивного диалога.

Кароль Навроцкий подчеркнул, что Варшава и Киев по-прежнему придерживаются общего стратегического видения войны с Россией, и выразил искреннюю надежду на дальнейшее продолжение двустороннего диалога.

Лидеры Альянса проведут сегодня крупную совместную встречу. Кроме того, около 15:00 по киевскому времени запланирована важная и долгожданная беседа президентов Украины и Соединенных Штатов Америки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 8 ИЮЛЯ | КИЕВ В ДЫМУ! Захват заложников в ОДЕССЕ! УДАР по Харькову! Саммит НАТО

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