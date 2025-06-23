Саммит НАТО в Гааге: о чем там будут говорить и как это повлияет на Украину

В Нидерландах состоится саммит НАТО / © ТСН.ua

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За сутки до открытия саммита НАТО в Гааге до сих пор остается под вопросом, поедет ли туда президент Украины, да и однозначного ответа, приедет ли туда Дональд Трамп, тоже нет.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Яна Слесарчук.

Что известно о саммите НАТО

Несколько дней назад, выступая на немецком форуме по безопасности, генерал-майор Стефан Шульц заявил: на саммит НАТО, вроде бы, все же собирается приехать Дональд Трамп, уже это можно назвать успехом саммита.

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«Это вам для иллюстрации, насколько шаткими в Европе сейчас считают трансатлантические отношения. И Дональд Трамп не облегчает партнерам жизнь, в ночь на воскресенье ударив по Ирану. Что, как вы понимаете, рискует заметно сместить повестку саммита. Для Украины — так себе новость, у нас здесь и без того наименьшее со времен начала полномасштабной российской агрессии присутствие. Вплоть до того, что мы до сих пор не имеем однозначного подтверждения, приедет ли сюда президент Украины, который приглашен только на торжественный ужин у его величества, короля Нидерландов», — отмечает корреспондент ТСН.

Темой единственной рабочей встречи саммита станет повышение расходов на безопасность. До 5 процентов ВВП. Этим собственно планируют гарантировать по крайней мере присутствие Трампа.

Испанский премьер Санчес на фоне домашних коррупционных скандалов не соглашался до последнего увеличить расходы на оборону, пытаясь хотя бы таким образом отвоевать расположение избирателей. Самыми же ярыми сторонниками увеличения оборонных расходов являются государства Балтии.

В финальном коммюнике альянса в этом году не будет ни одного упоминания об Украине, но ожидается, что военная помощь Украине будет «вшита» в эти самые 5 процентов расходов на оборону стран-членов НАТО.

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«Через несколько часов, в 16:00 по Киеву, мы ждем пресс-конференцию генсека Рютте, а сам саммит начнется завтра. Мы уже на собственном опыте оценили масштабы Гаагских мер безопасности, которые заметно усложняют логистику в городе, откуда на эти дни разъехались, как нам говорят местные, все кто мог», — отмечает Яна Слесарчук.

Как шла подготовка к саммиту НАТО

Полиция Нидерландов задолго до начала саммита отчиталась: 27 тысяч правоохранителей и 10 тысяч военных в эти дни следят за тем, чтобы гостям саммита было безопасно.

Саммит будут проводить во Всемирном форуме — здание возведено специально для концертов, фестивалей и больших собраний. Последние четыре месяца оно было закрытым для всех: вокруг возводили вспомогательные временные здания, пилили деревья и убирали светофоры, словом — делали все, чтобы заметно расширить пространство, чтобы вместить 8500 гостей, из которых 6 тысяч — это члены официальных делегаций. Почти 100 миллионов евро Нидерланды тратят на этот прием.

Менее чем за месяц до саммита Нидерланды остались без правительства. Правая коалиция просуществовала 11 месяцев и развалилась, премьер Дик Схооф, который свой первый зарубежный визит в начале сентября прошлого года совершил в Запорожье — ушел в отставку. Все произошло так молниеносно, что королю Нидерландов пришлось досрочно возвращаться из государственного визита в Чехию, чтобы принимать его отставку. Выборы назначили на осень. До того времени Схооф продолжает исполнять обязанности, как он сам сказал — в ограниченном режиме.

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Для нас это скорее плохая новость. Минус глава правительства, который системно высказывался в нашу пользу. В условиях, когда весит каждый голос. Ведь в мае британский аналитический центр European Leadership Network издал доклад под названием: как июньский саммит НАТО может сохранить фундаментальные ценности. Там несколько сценариев, и если все пойдет по пессимистическому, — этот саммит может стать худшим в истории Альянса. Поэтому его успех будет измеряться не стратегическими прорывами, а скорее тем, насколько НАТО останется сплоченным, последовательным и авторитетным после того, как лидеры разъехались.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТАКОГО саммита НАТО ЕЩЕ НЕ БЫЛО! Зеленский VS Трамп — почему тему Украины ЗАМЫСЛИВАЮТ?!