Саммит ради саммита: почему Байден не начал новую "перезагрузку" с Путиным в Женеве

Никто особо не удивится, если женевский саммит окажется единственной встречей Байдена и Путина, а мир вскоре станет свидетелем нового витка конфликтности.

Долгожданный президентский саммит США-РФ в швейцарской Женеве позади. Джо Байден, уже в качестве президента Америки, провел свои первые переговоры с Владимиром Путиным. "Зрады" или "перемоги" не произошло. Байден подарил Путину солнцезащитные очки и скульптуру хрустального бизона, который является символом могущества и достоинства Америки. Путин подарил Байдену письменный набор "Москва" с хохломской росписью.

Кажется, что слова об "убийце", прозвучавшие из уст Байдена в адрес Путина заочно, сняты с повестки дня. Страницу взаимных обид Москва и Вашингтон перевернули. Хозяин Кремля сказал, что объяснения президента США об этом его устроили.

А единственное, чего удалось достичь, — вернуть послов США и РФ к работе в странах назначения. Ну и договорились начать консультации по кибербезопасности. Говоря простым языком — договорились договариваться. По остальным вопросам, включая Украину, никакого прогресса. Байден четко сказал, что будет отстаивать наш суверенитет и территориальную целостность. Путин в очередной раз продемонстрировал, что не может смириться с курсом Украины на вступление в НАТО.

Игра на публику

Исторической первую встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве на старинной вилле La Grange 18 века назвать вряд ли можно. И продолжалась она на час меньше запланированного — четыре часа вместо пяти. Наверное потому, что Путин не опоздал, что довольно редкое явление.

Конечно, такие саммиты на высшем уровне — это не экспромт. Они тщательно готовятся командами двух стран в течение нескольких месяцев. Но, отсутствие четкой повестки дня такого важного саммита за несколько дней до его непосредственного проведения, намекала на то, что результатов ждать бесполезно.

Так и произошло. Каждый остался на своих позициях. Да, на публику ради хороших фото Байден и Путин пожали друг другу руки (причем Байден протянул руку Путину первым), и не раз, а перед началом переговоров в узком кругу искренне улыбались. Однако продолжалось это недолго, пока служба безопасности российского президента силой не вытолкала американских журналистов пула Белого дома. Некоторых даже повалили на землю.

В это же самое время американские журналисты, которых не успела вытолкнуть охрана президента РФ, пытались докричаться до Байдена, спрашивая, может ли он доверять Путину. И американский президент якобы одобрительно кивнул. Однако позже Белый дом опроверг, что Байден кивал в ответ именно на этот вопрос.

Путин получил желаемое

С самого утра среды, 16 июня, российская пресса подавала Женевский саммит, как венец победы Кремля. И неудивительно, ведь именно Байден предложил Путину встретиться. Хотя кто, как не Украина, знает, какова настоящая причина саммита: на фоне крупнейшего с 2014 года стягивания российских войск к украинским границам Байден первым позвонил Путину и предложил встретиться.

Американская пресса также с удивлением писала о повышении Байденом статуса Москвы, потому что во время протокольной съемки американский президент сказал о встрече "двух великих держав". Бесспорно, на Соединенные Штаты и Россию возложена огромная ответственность, потому что они владеют 90% ядерного оружия, которым можно полностью уничтожить мир несколько раз. На итоговой пресс-конференции Байден выразил надежду, что Путин не ищет новой "холодной войны", но признал, что президент РФ не готов передать свое вооружение в музей.

Но настоящий конкурент и растущая угроза для Соединенных Штатов — это Китай. США — первая экономика мира. Россия даже не входит в первую десятку мировых экономических потуг. Как ни странно, но на итоговой пресс-конференции Путин даже не вспомнил о КНР.

По словам заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинский призма" Сергея Герасимчука, россияне раздули большой пузырь по различным вопросам, чтобы иметь поле для маневра и торгов.

"Таким пузырем была и тема Китая. Однако и в Москве, и в Вашингтоне, и в конце концов в Пекине понимают, что демонстрация стратегического партнерства РФ-КНР является не более чем тактическим сочетанием интересов, и полноценного тандема Москва-Пекин можно не ждать. Так же Белому дому понятно, что россияне готовы "торговать" своей ролью "сдерживателя" Китая, однако инструментов сдерживания КНР Кремль не имеет. Китайская тема важнее для разговоров в формате США-ЕС-Германия, а РФ здесь только косвенно причастный игрок. Все как в той поговорке: "коня куют и лягушка лапу подставляет", — сказал в комментарии ТСН.ua Сергей Герасимчук.

Старая пластинка Путина

Совсем неудивительно, что важной частью переговоров президентов США и России была именно Украина. Однако довольно странно, что Путин снова вспомнил о "государственном перевороте" и Януковиче, который убежал. О возможном вступлении Украины в НАТО Путин сказал, что "здесь нечего обсуждать". Хотя еще до начала переговоров с Байденом его пресс-секретар Дмитрий Песков признал, что Штаты допускают членство Киева в Альянсе.

Еще более странным является то, что Путин цитировал пункты Минских договоренностей, в частности механизм передачи контроля над границей на Донбассе. Байден также упомянул о Минских договоренностях, что США изложили свое видение их имплементации. И это не очень хороший сигнал для украинской власти, которая предпочла бы вообще отойти от Минска — наследства Порошенко.

Путин до сих пор мыслит категориями Ялтинской конференции 1945 года, когда Черчилль, Рузвельт и Сталин просто раскроили мировую карту после Второй мировой. Хозяин Кремля считает, что бывшие республики советского лагеря должны остаться в сфере интересов России. Конечно, ни о каком их возможном вступленим в НАТО и ЕС в голове Путина речь не идет.

По словам первого заместителя директора Центра "Нова Європа" Сергея Солодкого, итоги женевской встречи оказались слишком предсказуемыми — никаких весомых результатов. Очевидно, что и в Вашингтоне, и в Москве никто не верил в серьезные прорывы. Были определенные задачи-минимум — и, создается впечатление, что их достигли.

Эксперт отмечает, что обе стороны вроде бы довольны беседой, ее тоном, однако вряд ли атмосферу можно записать в список существенных достижений. Американский президент, похоже, считает свою миссию выполненной, поскольку США честно изложили свои беспокойства. Российский президент, очевидно, счастлив: с ним якобы считаются, он смог еще раз воспользоваться международной площадкой, чтобы поучить мир морали и демократическим ценностям. Главное же, что Путин в очередной раз показал, что он ничего не хочет и не захочет менять в своих подходах, как в международных делах, так и внутри России.

"Две стороны подтвердили, что о восстановлении доверия в двусторонних отношениях речь вообще не идет. Речь идет только об интересах. Тема Украины, понятно, обсуждалась. Позиция Путина абсолютно неизменна. Ни на какие компромиссные варианты он не хочет идти. Важно следить за дальнейшим переговорным процессом. В России умеют расставлять дипломатические ловушки. Впрочем, и в США, и в Украине хорошо знают об этих "талантах" Москвы. В предыдущие годы России все же надолго не хватало, чтобы пускать пыль в глаза западным государствам — ее постоянно ловили на очередных провокациях, вмешательствах в дела западных стран. И это завершалось новым циклом санкций. Думаю, никто особо не удивится, если женевская встреча окажется единственной встречей президентов Байдена и Путина, а мы вскоре будем свидетелями нового витка конфликтности", — резюмирует Сергей Солодкий.

Новости мира: как Байден охарактеризовал встречу с Путиным

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