Саммит Украина-ЕС военного времени: Киев ждет быстрой евроинтеграции, но ЕС еще не готов

В пятницу, 3 февраля, Киев принимает саммит Украина-ЕС. Первая за два года встреча украинского и европейского руководства пройдет в военных условиях, когда Путин грозится ответить на поставку Украине западных танков, в частности немецких Leopard.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приехала в Киев днем ранее вместе с 15 еврокомиссарами для участия в заседании Еврокомиссии и украинского правительства, заявив, что Украина станет членом ЕС.

Именно этот вопрос стал самым большим камнем преткновения этого саммита. В июне 2022 года, через четыре месяца после подачи Киевом заявки на членство в ЕС, Украина официально получила статус кандидата на вступление. Напомним, что соответствующую заявку в Брюссель президент Зеленский направил 28 февраля — через четыре дня после начала полномасштабного российского вторжения, когда мир не верил, что Украина устоит.

Действительно, это впервые в истории ЕС, когда страна аспирант так быстро получила статус кандидата. Сейчас так же быстро мы хотим пролистать следующую страницу – начать официальные переговоры о вступлении. Однако не все в ЕС с этим согласны, напоминая о домашней работе – семи рекомендациях, которые Украина должна выполнить для начала официальных переговоров о вступлении. И по состоянию на сегодняшний день, мы только на половине пути.

При этом финансовая поддержка Украины со стороны ЕС не останавливается. Банк ЕС предоставит 2 млрд евро или даже больше на восстановление школ, дорог, больниц и другие проекты. Европейский Совет согласовал 7-й пакет военной поддержки на 500 млн евро, а также 45 млн евро для обучения 15 тыс. чукраинских военных. Кроме того, ЕС до 24 февраля планирует принять 10-й пакет санкций против России, в который могут войти санкции против российского "Росатома" и направление российских государственных активов в пользу Украины.

О том, как Украине переломить скептицизм ЕС по поводу нашего членства, ускорить выполнение "домашней семерки" и не попасть в ловушку, когда после этого ЕС выдвинет новые требования для официального начала переговоров по членству Украины в ЕС, читайте в материале ТСН.ua.

Членство в ЕС

В преддверии саммита Украина-ЕС в интервью немецкой Spiegel украинский премьер Денис Шмигаль произнес довольно амбициозное заявление — Украина должна стать членом ЕС через два года. По его словам, когда Украина подавала официальную заявку на членство, нам говорили, что на получение статуса кандидата обычно уходит два года.

"Мы сделали это за 120 дней. Теперь, когда мы хотим выполнить семь необходимых пунктов, нам сказали: это займет еще два года. Мы же сделаем это через несколько месяцев. Переговоры и подготовка к вступлению обычно длится пять, семь, десять лет" Но наша цель — быть готовыми к членству в ЕС до конца 2024 года. Тогда уже страны ЕС будут решать, как быстро они готовы нас принять", — сказал Шмигаль.

Это заявление украинского премьера подняло целую бурю в европейских кругах.

"Группа государств-членов предупредила, что Киеву следует дать понять, что это невозможно", — пишет BBC.

"Это бросает перчатку истеблишмента ЕС, который пытается оставить членство Украины на потом. Никто в ЕС не считает это реалистичным", – пишет Politico.

Издание отмечает, что среди обеспокоенностей, которые неофициально выражают представители "старой" Европы относительно нашего членства — это сверхбольшие расходы на Украину из бюджета ЕС и возможное политическое объединение Украины и Польши в неформальный союз, который может составить конкуренцию Германии.

Польша же, а также страны Балтии и другие, давят в этом вопросе на Германию, Францию, Данию, Бельгию, Португалию, Испанию и Нидерланды, чтобы процесс евроинтеграции Украины проходил быстрее.

"Польша, три страны Балтии и Украина настаивали на формулировке (в итоговом коммюнике саммита – ред.), которая указывала бы Киеву, что его заявку на членство можно ускорить", — говорится в статье Euractiv.

Позже на совместной пресс-конференции после заседания Еврокомиссии и правительства Украины в Киеве, Денис Шмигаль объяснил, что не ожидает автоматизма в вопросе вступления Украины в ЕС. По его словам, Киев прекрасно понимает, что решение о членстве должны принять 27 стран-членов ЕС, поэтому будет процесс дискуссий, который займет время.

"Когда я говорю о двух годах, речь идет о том, что мы приложим все усилия, чтобы положить ЕС на стол отчет о том, что мы готовы. Но мы осознаем, после этого одобрения решение займет время. Но мы хотим завершить свою часть работы". как можно быстрее", — сказал премьер.

Интересно, что большинство европейских изданий, пишу об ожиданиях от саммита Украина-ЕС, вспоминают заявление президента Франции Эммануэля Макрона, что вступление Украины в ЕС может длиться несколько лет, а может и десятилетия. Но европейские издания забывают добавить, что это свое заявление французский президент сделал в мае прошлого года. С тех пор многое изменилось, Россия потерпела многие стратегические военные поражения, находясь в международной изоляции.

Возможно, именно поэтому накануне саммита Украина-ЕС, где будет решаться вопрос сроков начала официальных переговоров о нашем вступлении в ЕС, Путин в очередной раз прибег к завуалированным ядерным угрозам. Находясь с визитом в Волгограде к 80-летию победы в Сталинградской битве, где накануне открыли памятник Сталину, Путин заявил, что России есть чем ответить на поставку Украине западных танков, в том числе немецких Leopard.

"И применением бронетехники дело не закончится", — заявил Путин, впоследствии добавив, что главная задача сейчас – сохранить Россию. Интересный переход состоялся в его сознании за год полномасштабной войны против Украины, от "взять Киев за три дня" до "сохранить Россию".

Формула мира

Не менее показательно, что в четверг, 2 февраля, как раз накануне саммита Украина-ЕС в Киеве, Европарламент абсолютным большинством принял резолюцию, призывающую ЕС работать над началом переговоров о членстве Украины в ЕС, и поддержать дорожную карту относительно присоединения Украины к единому рынку ЕС .

И по итогам совместного заседания украинского правительства и Еврокомиссии в четверг, 2 февраля, в Киеве подписали соглашение об участии Украины в семилетней программе ЕС "Единый рынок", призванное упростить доступ украинскому бизнесу к рынкам стран ЕС.

"Бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов – развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики", — дописал в Facebook Денис Шмигаль.

Также позже в четверг, 2 февраля, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что на саммите Украина-ЕС в пятницу, 3 февраля, Киев таки задекларирует о начале подготовки к переговорам о вступлении в ЕС. По ее словам, это будет очень прорывное решение, закрепленное по итогам саммита. Поэтому, можно считать, что лед в Брюсселе таки тронулся.

"Президент Европейской комиссии сегодня официально вручила президенту отчет о готовности Украины к переговорам и соответствии украинского законодательства европейскому. Мы также объявили, что начинаем оценку и подготовку переговорных позиций со всех 35 разделов будущего соглашения о присоединении к ЕС", – заявила Стефанишина, добавив, что на саммите также будет обсуждаться "формула мира" и саммита мира, а также санкционное давление на РФ и политические реформы в рамках выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии.

Что касается формулы и саммита мира, речь идет о "формуле мира" из 10 пунктов (предусматривающая полный вывод российских войск с территории Украины; восстановление границ 1991 года; прекращение боевых действий; выплату Россией репараций; создание трибунала для военных преступников РФ и т.д. – ред.), которую президент Зеленский презентовал на саммите G20 в ноябре, позже инициировав созыв Глобального саммита мира в штаб-квартире ООН 24 февраля – в годовщину начала полномасштабного российского вторжения.

Домашняя робота

Разные европейские медиа сообщали, что итоговое коммюнике саммита Украина-ЕС было согласовано еще 31 января. Так, оставались несогласованные детали о механизмах начала официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Но остальные позиции были согласованы, в частности, по домашней работе по семи рекомендациям, которые Украина должна выполнить, чтобы именно эти официальные переговоры по вступлению в ЕС стартовали.

Собственно, это за семь рекомендаций ЕС, которые Украина должна выполнить для начала официальных переговоров о вступлении в ЕС? По данным Центра "Новая Европа", по состоянию на январь мы продвинулись по их выполнению всего на 5,8 балла из 10 возможных:

реформа Конституционного суда (принятие законодательства по процедуре отбора судей КС);

продолжение судебной реформы (по кандидатам в члены Высшего совета правосудия и Высшей квалифкомиссии судей);

усиление борьбы с коррупцией (завершение назначения нового руководителя САП и директора НАБУ);

борьба с отмыванием средств;

антиолигархическая реформа (введение соответствующего законодательства с учетом заключения Венецианской комиссии);

реформа медиасферы (принятие закона о СМИ с согласованием украинского законодательства с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах);

изменение законодательства о нацменьшинствах (согласно рекомендациям Венецианской комиссии).