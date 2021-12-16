Саммит Восточного партнерства: уменьшат ли напряжение на границе встречи Зеленского с европейскими партнерами

Зеленский встретился с руководителями Франции и Германии.

Сегодня, 16 декабря, Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Обсудят вопросы безопасности на фоне опасности российской агрессии. Накануне в Брюсселе прошел саммит Восточного партнерства, где Зеленский встретился с руководителями Франции и Германии, договорились продолжить работу в нормандском формате.

В Брюсселе в это время работают над новыми санкциями против России в случае наступления на Украину. Подробности в сюжете ТСН. Ранок 16 декабря.

Как снизить напряжение на украинских границах? В Брюсселе, где собрались лидеры всех стран-членов Евросоюза, сейчас это ключевой вопрос. О безопасности президент Владимир Зеленский сегодня будет говорить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Накануне он провел переговоры со своими европейскими коллегами. Украинский президент призвал уже сейчас реагировать на возможную агрессию со стороны России, а не ждать, пока она вторгнется в Украину. "Мне кажется, что мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не интересует. Наше государство интересует мощная санкционная политика к произносимой эскалации. Тогда, мне кажется, вероятной эскалации, может, и не будет ", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Ради мирного урегулирования конфликта в Донбассе, Украина, Франция и Германия призвали Россию возобновить работу в "нормандском формате". Киев готов к любым форматам переговоров, сказал Зеленский, и приветствовал желание США присоединиться к процессу. Нужно, добавил, только желание Москвы остановить эскалацию.

К этому Россию призвали и лидеры Евросоюза. "Мы призываем Россию к деэскалации. Просим ее воздержаться от любых актов агрессии. Украина может не сомневаться: Евросоюз даст жесткий ответ на любой последующий агрессивные действия против нее", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

На прошедшем в Брюсселе на саммите Восточного партнерства Украина вновь заявила о своих европейских амбициях. Впрочем, официально перспективу ее членства в Евросоюзе не подтверждают. По крайней мере, пока.

Корреспондентка Зоряна Степаненко.