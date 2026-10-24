Самое дорогое стекло в Европе и многомесячное ожидание: почему в Украине возник дефицит окон

В Украине возник дефицит окон / © ТСН

Реклама

После российских обстрелов тысячи людей в Украине остаются с выбитыми окнами — и всё это в преддверии холодов. И если временно закрыть проёмы OSB-плитами или плёнкой можно довольно быстро, то полноценная замена окон превращается в длительное ожидание. В некоторых случаях на это уходят даже месяцы.

Почему в Украине возник так называемый «оконный дефицит» — в репортаже корреспондента ТСН Евгения Гладуна.

Реклама

Реалии обстрелов и временные решения в преддверии зимы

Места, словно из фильмов ужасов: разрушенные дома, обгоревшие здания и выбитые окна — так заканчивается чуть ли не каждый обстрел. Именно с такими реалиями украинцам теперь приходится сталкиваться чуть ли не каждый день.

Реклама

Мы уже научились быстро убирать всё вокруг, но напоминанием о том, что то или иное здание стало мишенью для россиян, как правило, остаются такие фасады — в лучшем случае забитые фанерой.

Масштабы разрушений в результате войны — такие, с которыми в современной истории не сталкивалось ни одно государство. Только стекла россияне уничтожают ежегодно около пяти миллионов квадратных метров. И сейчас уже можно говорить о его дефиците. До войны Украина в основном импортировала стекло. Единственный в Украине отечественный стекольный завод со времени обретения независимости находился в Лисичанске, который сейчас оккупирован.

С тех пор потребности рынка в листовом стекле удовлетворяются исключительно за счет импорта, а до 2022 года Украина закупала стекло для производства окон даже в России и Беларуси.

Вот с такими временными OSB-плитами украинцам приходится жить, пока не установят постоянные окна. Иногда это ожидание может длиться месяцами. А сейчас, когда на календаре уже октябрь, это не только вопрос ремонта и света в квартире, но и возможность пережить зиму.

Реклама

История одной семьи из Киева: ждать помощи или оплачивать за свой счет

В Днепровском районе Киева Александр и Алена рассказывают о повреждениях в своей квартире. Почти месяц назад российский дрон попал в соседний подъезд их дома.

Александр и Алена, жители поврежденного дома: «Эпицентр взрыва находился в шестом подъезде, а мы живем в пятом, так что нас там тоже неплохо задело: вылетели окна, межкомнатные двери. Установили фанерные листы, а здесь ЖЭК организовал выдачу OSB-плит».

Семья не планирует уезжать отсюда, но и не знает, удастся ли отремонтировать окна до наступления морозов.

Новые качественные окна, в том числе и для улучшения теплоизоляции, Александр с Еленой установили весной этого года. Теперь они говорят, что рассчитывают на помощь.

Реклама

Основной способ восстановить поврежденное жилье — это получить государственную компенсацию в рамках программы «еВосстановление». Иногда с заменой окон украинцам помогают благотворительные фонды, однако их ресурсы ограничены. Оформление компенсации от государства обычно занимает около месяца, но на скорость установки окон в квартире это никак не влияет.

Импортное стекло и отечественное производство: в чем заключается дефицит

Игорь Лиски, инвестор и основатель компании: «Сейчас , к сожалению, украинский потребитель платит самую высокую цену в Европе за окна. Не все переработчики готовы с этим работать, потому что приходится ждать. Крупные производители предпочитают работать с крупными контрактами, а очень часто, когда там изготавливают одно, два, три окна нестандартных размеров, это уже индивидуальное решение».

Игорь Лиски планирует построить новый украинский стекольный завод. Ведь, по его словам, чем дальше, тем острее будет ощущаться дефицит стекла.

Ежегодно Украина закупает в других странах почти 25 миллионов квадратных метров стекла. Но это ещё не окна — дальше возникают новые препятствия.

Игорь Сидоренко, руководитель производства: «Если это обычная конструкция, то 4 дня с момента получения заказа и всей информации. Сроки не изменились по сравнению с тем, что было год назад или даже до полномасштабного вторжения».

Руководитель производства уверяет: темпы производства окон не снизились, да и говорить о перегрузке таких заводов не стоит. По сравнению с довоенным периодом украинский рынок ощутимо сократился: если в 2021 году это было 6 миллионов конструкций, то по итогам прошлого года — менее 4 миллионов. Зато после начала полномасштабной войны обострилась другая проблема.

Нехватка кадров — главная причина задержек с монтажом

Игорь Сидоренко, руководитель производства: «Людей , которые непосредственно занимаются монтажом этих конструкций на местах, точно стало гораздо меньше, чем было до полномасштабного вторжения. Соответственно, может сложиться такая ситуация: они физически изготовлены, мы, как производитель, доставим их на объект, но на этот объект приедет бригада, которая будет их монтировать, например, через неделю или даже через месяц».

Проблему нехватки специалистов подтверждают и в парламенте.

Дмитрий Кисилевский, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития: «Нехватка квалифицированных кадров, способных осуществлять монтаж окон и проводить замеры, — эта проблема действительно существует. Она существует объективно в связи с тем, что в Украине в целом наблюдается нехватка квалифицированных рабочих специальностей и, конечно, мобилизация, потому что многие специалисты служат в Вооруженных силах Украины, их физически нет на своих рабочих местах».

Чтобы решить эту проблему, необходимо реформировать систему профессионального образования на уровне учебных заведений, заявляют в парламенте, и готовить больше специалистов по техническим профессиям — от монтажников до электриков, сантехников и сварщиков.

На вопрос о том, как быстро можно решить эту проблему, народный депутат отвечает без иллюзий:

Дмитрий Кисилевский, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития: «Как будто волшебной палочкой махнул — и сразу у всех появились окна, — такого решения, конечно, нет. А быстрые решения заключаются в том, что там, где есть возможность, например, установить какие-то временные конструкции, забить окна фанерой, на несколько дней закрывать их пленкой и несколько дней подождать, пока привезут окна — разве что так».

В современных украинских реалиях нехватка монтажников порой затягивает ремонт на месяцы. Хуже всего то, что быстрого и универсального решения для всей отрасли пока нет. Для людей, которые могут остаться без окон зимой, это фактически означает невозможность сохранить тепло в своём жилище.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 23 ОКТЯБРЯ | МАРАФОН «ЕДИНЫЕ НОВОСТИ» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Новости партнеров

Новости партнеров