"Самое интересное происходит на улице": ведущая Татьяна Цымбал вспомнила первые эфиры после провозглашения независимости

По словам диктора, такое настроение, такое состояние, как сегодня, было и тогда.

Диктор и ведущая программ украинского телевидения, народная артистка Украины Татьяна Васильевна Цымбал рассказала о том, что врезалось ей в память о первых эфирах после провозглашения независимости Украины. По ее словам, самое интересное во времена социальных потрясений происходит не в эфире, а происходит на улице, на Майдане. Происходит там, где решается что-то очень важное.

Об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

Диктор и ведущая Татьяна Цымбал поделилась воспоминаниями о эфирах после провозглашения независимости

"У нас работала студия "1 декабря". Громполит вел, как сейчас бы сказали ток-шоу, а тогда это были круглые столы. Моя эмоциональная память запомнит сегодняшний день. Такое настроение, такое состояние было тогда. Я не скажу, что все проходило мирно и гладко. Мы работали на Крещатике и видели и противостояния, и разное видели. Но — 1 декабря, когда 92% граждан Украины проголосовали за суверенитет нашего государства. Что тут добавить? 92% людей разных национальностей, людей, которые прошли трудными путями — они все были единогласны", — вспомнила она.

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