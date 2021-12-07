Самое масштабное ДТП за год: как чувствуют себя потерпевшие и что стало причиной трагедии под Черниговом

Самое масштабное ДТП за год: как чувствуют себя потерпевшие и что стало причиной трагедии под Черниговом

Из-за аварии завтра в Черниговской области объявили день траура.

Под Черниговом во вторник утром фура лоб в лоб столкнулась с маршруткой. В аварии погибли 13 человек, за жизнь еще семерых пострадавших борются медики — среди них 16-летний парень. Водитель грузовика выжил, все погибшие пришлись на микроавтобус. Чтобы освободить людей из-под груды железа, понадобилось три команды спасателей.

О том, как сейчас чувствуют себя потерпевшие и что стало причиной трагедии – 7 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Известно, что маршрутка ехала из села Борзны в Чернигов. Грузовик двигался в обратном направлении. Предварительно, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Во время столкновения кого-то из пассажиров выбросило из маршрутки, других наоборот – зажало. Пострадавших складывали прямо на дороге. Их из-под кучи железа их доставали сразу десять спасателей, помогала полиция.

В результате аварии у грузовика полностью искривлена кабина. Сама маршрутка "Борзна — Сосница — Чернигов" искорежена. Она выехала с автостанции полшестого утра. До Чернигова не доехала 20 километров.

Сначала сообщалось об 11 погибших. Уже в больнице стало известно, что число погибших выросло до 13. Один человек скончался в карете скорой, травмы были несовместимы с жизнью. Еще один во время операции. Все они – это пассажиры и водитель рейсового автобуса.

Врачи от прогнозов пока воздерживаются, ведь легких пациентов здесь нет. Состояние всех медики оценивают как среднее и крайне тяжелое. В общей сложности пострадавших семь. 16-летний парень сейчас в детской больнице, еще один человек в областной. Обоих уже прооперировали.

Также читайте Одного из пострадавших в ДТП маршрутки и фуры под Черниговом пока не могут опознать

Еще пять человек находятся в Черниговской больнице № 2. В настоящее время не удалось установить личность еще одного из них. Сюда приехали родственники, надеющиеся найти своих среди живых.

На базе этой больницы Черниговская облгосадминистрация развернула оперативный штаб. Здесь работают психологи. Они, в частности, оказывают помощь родным выживших. Сейчас они находятся в тяжелом психологическом состоянии. И еще один штаб должен быть развернут вблизи морга, куда свозят тела погибших.

Новости Чернигова: как чувствуют себя пострадавшие во время аварии с участием маршрутки

Среди пострадавших в больнице водитель фуры. Именно его грузовик, который выехал на встречку, говорят в полиции, и стал причиной трагедии. Водитель нарушил правила дорожного движения. Автодорожники отмечают — гололедицы на дороге не было. В 23 часа туда выезжала дорожная техника для обработки и расчистки покрытия.

Погибшего водителя, от чьей маршрутки осталась только куча металлолома, звали Александр, ему было 47, он ездил на этой маршрутке 4 последних года. Дома у него осталось двое детей и жена. Имена 12 других погибших будут названы после того, как их опознают родственники.

Напомним:

Из-за аварии, которая унесла жизни 13 человек и травмировала еще семерых, завтра в Черниговской области объявили день траура. Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.

Читайте также: