Самое плохое еще впереди: экологи рассказали, почему вода в Черном море изменила цвет, и чего ждать дальше

В Черном море вода у одесского побережья резко изменила цвет, она уже не такая соленая, а по запаху – напоминает речную. Кроме того, каждый день на пляже выбрасывает мусор, который принесла высокая вода из Каховского водохранилища, говорится в ТСН.

Экологи говорят, самое плохое еще впереди: температура воздуха стремительно поднимается, поэтому в море очень активно зацветут водоросли. Некоторые специалисты прогнозируют, что погибнет много рыбы, креветок, мидий и рапанов. Отдыхающим советуют даже не заходить в такую воду.

Морская вода у одесского побережья уже изменила цвет, экологи говорят, что в море начались процессы цветения. Все из-за пресной, загрязненной воды, которую принесло из взорванного россиянами водохранилища. В настоящее время специалисты проверяют уровень солености в воде. "Показывает соленость более трех промилле, летом где-то до 15 должно быть, то есть в три-пять раз ниже нормы", — говорят специалисты.

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Это уже не привычная соленая морская вода и в ней идеальные условия для размножения сине-зеленых водорослей. Их вред в том, что нарушают в воде кислородный баланс, из-за них вода меняет цвет и запах, кислорода не хватает рыбам и они гибнут. “Море не пахнет, это годовая вода, а во-вторых токсичные цветения. Угроза именно в том, что эти живые существа развиваются, они поглощают кислород. Угроза в том, что вызывает массовые заморные явления”, — объясняет эколог Владислав.

Кроме активного размножения вредных водорослей, в море обнаружена кишечная палочка, астровирус и холеровидный вибрион. Холеру он не вызывает, а вот острые кишечные инфекции- может вызвать. Людям не советуют даже заходить в воду. “Мы видим загрязнение морской воды, это отмечается как по микробиологическим показателям, так и по вирусологическим. Невозможно использование морской водой — это купание в море и использование черноморской рыбы и морепродуктов в пищу”, — говорят в центов контроля и профилактики болезней.

Однако отдыхающих это не останавливает. Главный аргумент: отпуск заканчивается, поэтому хотят успеть искупаться.

В Институте экологии моря пытаются спрогнозировать, справится ли Черное море с таким нашествием мусора и пресной воды. “Море это проработает, но на это нужно время и не один и не два года на это уйдет. Сейчас мы на этапе оценки, а следующий шаг будет прогноз”, — говорят там.

В то же время в Одессе уже 19 июня могут полностью закрыть пляжи для посещения. По прогнозам специалистов, в начале следующей недели к побережью течение может принести и смывшееся с машинного отделения Каховской ГЭС нефтепродукты. Если море запачкается еще и топливом, о купании можно будет забыть надолго.

Самое худшее впереди: черное море уже изменило цвет и несет угрозу всему живому

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