"Самое страшное, что мы не чувствовали облучения": эксклюзивная история ликвидатора к 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы

26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты мирный атом на Чернобыльской атомной электростанции вышел из-под контроля человека. В тот страшный год для всего мира Михаилу Святненко исполнилось 29 лет. Мужчина работал старшим инженером управления пожарной охраны в отделе государственного пожарного надзора УМВД Киевской области в звании капитана внутренней службы.

Именно он стал первым автором снимков разрушенного четвертого блока ЧАЭС и составил первую карту уровней радиации для службы пожарной охраны сразу после взрыва реактора.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA Михаил Святненко рассказал о страшной ночи на 26 апреля и как именно происходила ликвидация пожара на станции.

Страшная ночь на 26 апреля

Михаил Святенко вспоминает, что 25 апреля 1986 года вернулся из служебной командировки. В тот день он готовил для заместителя начальника управления полковника Рубцова выступление в информационной программе по поводу наступления весенне-летнего пожароопасного периода. С передачи он вернулся домой, когда уже было за полночь.

Михаил Святненко / Фото: ТСН.ua

“Я прибыл домой и буквально часа через полтора на мой домашний телефон поступил звонок, что всему начальствующему составу необходимо прибыть в управление по тревоге. В управлении пожарной охраны, которое располагалось на улице Межигорской 8, нас известили, что на Чернобыльской атомной электростанции произошел пожар”, — рассказал Михаил Святненко.

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Когда ликвидаторы готовились к отбытию на станцию, мужчину определили в группу дозиметрического контроля.

“Необходимо было обеспечить дозиметрический контроль нашего личного состава, который был задействован как для тушения продолжавшегося пожара, так и для выполнения тех задач по ликвидации последствий аварии. ЧАЭС – это был объект №1 в области, он относился к группе объектов с повышенной опасностью”, – говорит Михаил Святненко.

По его словам, самое страшное, что атом невозможно увидеть и почувствовать.

"Мы привыкли на себе что-то чувствовать. Боль, на пожаре ты ощущаешь огонь, например. Атом не чувствуется. Это уже потом мы начали такой привкус во рту металлический чувствовать, тошнота была, головокружение — у всех по-разному. Самое страшное, это то, что именно излучение, ты его не чувствуешь на вкус, и ты его не увидишь... Ты не понимаешь, что с тобой. Мы приехали и знаем, что это опасность. И в то же время, а как оно дальше будет, как дальше жить с этим?" – рассказал ликвидатор.

Как происходила ликвидация пожара на ЧАЭС

По прибытии по тревоге в управление пожарной охраны группе офицеров поставили задачу, вспоминает Михаил Святненко. Они должны были в кратчайшие сроки выехать на станцию и обеспечить проведение дозиметрического контроля как территории города, так и объектов станции.

“Там находилось значительное количество нашего личного состава, которое выполняло специальные задачи по тушению пожара, патрулированию и ликвидации последствий этой аварии. К месту выехал дежурный караул лейтенанта Владимира Правика, который приступил к тушению пожара на крыше машинного зала между четвертым и третьим энергоблоком", – рассказал ликвидатор.

Михаил Святненко / Фото: ТСН.ua

На помощь выехал дежурный караул во главе с лейтенантом Виктором Кибинко. По словам Михаила Святненко, он получил задачу локализовать пожар на крыше машинного зала.

"Потом был поднят по тревоге начальник части, майор Телятников, который, кстати, в это время находился в очередном отпуске. По долгу службы он прибыл возглавить дальнейшее тушение пожара на крыше машинного зала", — вспомнил Михаил Святненко.

Во многих других помещениях четвертого энергоблока также было много возгораний на больших площадях. Пожар гасили в условиях мощного ионизирующего облучения.

Михаил Святненко / Фото: ТСН.ua

“Когда мы следовали к месту аварии, уже знали, что было два взрыва, которые повлекли за собой выброс расплавленного графита на крышу машинного зала. И в результате вспыхнул пожар на крыше машинного зала. Горел битум, утеплитель, что и способствовало дальнейшему широкому распространению огня. Да, мы понимали, что последствия в связи с такой серьезной аварией представляют угрозу, прежде всего, для личного состава и для находившихся в это время на смене работников атомной станции… Когда мы подъезжали к городу Припять, стрелка дозиметра резко пошла вправо. Дальнейшее включение прибора показывало, что шкала не справляется с рентгеннагрузкой", – рассказал ликвидатор.

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